增值稅加計抵減，先進製造業企業這樣申請

中評社北京6月11日電／據人民日報報導，為支持科技創新和製造業發展，根據《財政部 稅務總局關於先進製造業企業增值稅加計抵減政策的公告》規定，工業和信息化部、財政部、國家稅務總局等三部門近日聯合印發通知，部署做好2025年度享受增值稅加計抵減政策的先進製造業企業名單制定工作，明確有關事項。



根據通知，進入2025年度名單的企業，應在2025年內具備高新技術企業資格，且2024年1月1日至12月31日期間，研發支出、研發人員、高新技術產品占比符合國科發火〔2016〕32號文件規定的高新技術企業條件，企業從事製造業業務相應發生的銷售額合計占全部銷售額比重50%（不含）以上，全部銷售額及製造業產品銷售額均不含增值稅。



對於已在《2024年度享受增值稅加計抵減政策先進製造業企業名單》中，且當前高新技術企業資格仍有效的企業，於2025年4月30日起暫停享受政策。擬繼續申請進入2025年度名單的，可於2025年6月起的每月1日至10日提交申請，截止時間為2026年4月10日。新申請進入2025年度名單的企業，可於2025年9月起的每月1日至10日提交申請，截止時間為2026年4月10日。



關於政策享受時限，高新技術企業資格在2025年全年有效的企業，享受政策時間為2025年1月1日至2026年4月30日。高新技術企業資格在2025年內到期，且未在2025年內取得新的高新技術企業資格的企業，享受政策時間為2025年1月1日至12月31日。高新技術企業資格在2025年內到期，並在2025年內取得新的高新技術企業資格的企業，享受政策時間為2025年1月1日至2026年4月30日。2025年新認定的高新技術企業，享受政策時間為2025年1月1日至2026年4月30日。