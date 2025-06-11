世界銀行下調全球經濟增長預期

中評社北京6月11日電／據新華社報導，世界銀行10日發布最新一期《全球經濟展望》報告，將2025年全球經濟增長預期從今年1月份的2.7%下調至2.3%，近70%經濟體的增速被下調。



世界銀行表示，全球經濟增長正因貿易壁壘和不確定的全球政策環境而放緩。與6個月前經濟看起來會實現“軟著陸”相比，目前全球經濟正再次陷入動蕩。如果不迅速更正航向，生活水平可能會深受傷害。



報告預計，今年發達經濟體經濟將增長1.2%，比此前預測低0.5個百分點。其中，美國經濟增速從此前的2.3%大幅下調至1.4%。今年歐元區和日本經濟增速均被下調至0.7%。



同時，今年新興市場和發展中經濟體預計增長3.8%，比此前預測低0.3個百分點。



世界銀行高級副行長兼首席經濟學家英德米特·吉爾表示，除亞洲以外的發展中世界正變成一個沒有發展的區域。



世界銀行同時預計，今年和明年全球貿易量增速分別為1.8%和2.4%，比1月預測分別低1.3和0.8個百分點。



根據世界銀行報告，全球經濟在2026年和2027年將出現疲弱反彈。新興市場和發展中經濟體在縮小與發達經濟體人均收入差距和減少極端貧困方面的進展仍將不足，其前景很大程度上依賴於全球貿易政策的變化。