韓國軍方停止對朝鮮擴音廣播

中評社北京6月11日電／據新華社報導，韓國國防部11日證實，韓國軍方已停止使用擴音器對朝鮮進行廣播。



韓國國防部表示，此舉是為了履行對國民的承諾，恢復韓朝互信和實現半島和平。



2024年6月，時任總統尹錫悅領導的政府重啟對朝擴音廣播。