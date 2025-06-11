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韓國軍方停止對朝鮮擴音廣播
http://www.CRNTT.com   2025-06-11 17:08:40


　　中評社北京6月11日電／據新華社報導，韓國國防部11日證實，韓國軍方已停止使用擴音器對朝鮮進行廣播。

  韓國國防部表示，此舉是為了履行對國民的承諾，恢復韓朝互信和實現半島和平。

  2024年6月，時任總統尹錫悅領導的政府重啟對朝擴音廣播。

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