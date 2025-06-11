直播電商監管辦法擬出台 向社會徵求意見

中評社北京6月11日電／據新華社報導，市場監管總局10日發布《直播電商監督管理辦法（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。



據介紹，徵求意見稿由市場監管總局會同國家網信辦研究起草，旨在加強直播電商監督管理，維護廣大消費者和經營者合法權益，促進直播電商健康發展。



徵求意見稿細化了直播電商平台經營者的責任和義務，明確了直播電商平台經營者在違規處置、資質核驗、信息報送、培訓機制、分級管理、動態管控、信息公示等方面的責任。要求平台經營者建立健全平台協議規則，加強對直播間運營者、直播營銷人員服務機構、直播營銷人員的身份認證和資質審核，強化對違法違規行為的處置，依法依規報送數據信息，積極協助消費者維權，進一步壓實平台企業的主體責任。



徵求意見稿明確了直播間運營者、直播營銷人員服務機構、直播營銷人員的責任和義務。強化直播間運營者責任，要求直播間運營者建立健全商品或者服務信息發布審核、信息公示、身份核驗等制度，不得作虛假或者引人誤解的商業宣傳。規範直播營銷人員服務機構行為，要求加強對直播營銷人員的管理，建立健全直播營銷人員培訓、直播選品、直播糾錯等制度。要求直播營銷人員真實、準確、全面地介紹商品或者服務，不得欺騙、誤導消費者。



徵求意見稿強調了不履行法定義務應當承擔的法律責任，細化了不履行法定義務的相關具體情形，通過適用電子商務法、反不正當競爭法等相關法律法規規章或者新設處罰條款，明確了處罰依據，增加了可操作性和針對性。



下一步，市場監管總局將根據社會公開徵求意見反饋情況完善相關內容，盡快出台實施直播電商監督管理辦法，進一步健全直播電商常態化監管制度，推動直播電商健康發展。