七部門部署推動食品工業數字化轉型

中評社北京6月11日電／據新華社報導，記者10日獲悉，工業和信息化部、教育部、人力資源社會保障部等七部門日前聯合印發方案，加快推動食品工業數字化轉型升級。



根據七部門印發的《食品工業數字化轉型實施方案》，到2027年，重點食品企業經營管理數字化普及率達80%，規模以上食品企業關鍵工序數控化率、數字化研發設計工具普及率均達到75%，培育10家以上智能工廠，建設5個以上高標準數字化園區，培育一批高水平食品工業數字化轉型服務商。到2030年，新一代信息技術在規模以上食品企業基本實現全方位全鏈條普及應用，培育一批具有國際競爭力的食品工業數字產業集群。



圍繞發展目標，方案部署實施信息技術創新應用、新模式新業態培育、產業提質升級、築基聚力賦能4大行動，並細化為18項具體措施，對乳製品製造、釀酒、精製茶製造等細分領域加強分類指導，堅持因地制宜、因業施策、一企一策，推動食品工業數字化轉型。



食品工業是國民經濟支柱產業和基礎民生產業，在穩增長、保供給、惠民生、促發展等方面發揮重要作用。據統計，目前我國食品行業重點工業企業關鍵工序數控化率、數字化研發設計工具普及率分別達63.3%、72.8%，乳製品、飲料製造等領域龍頭企業智能工廠達到領先水平。