前5月數據折射我國外貿較強韌性

中評社北京6月11日電／據新華社報導，海關總署9日發布數據顯示，今年前5個月，中國貨物貿易進出口總值17.94萬億元，同比增長2.5%，增速較前4個月加快0.1個百分點。海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，中國經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。



進出口延續增長態勢



記者在義烏國際商貿城三區見到經營戶溫從見時，他正在忙著和一個個外貿公司以及美國客戶聯繫，溝通訂單細節。



溫從見告訴記者：“收到關稅降的消息之後，客戶立馬第一時間給我打電話，可以把訂單安排給我們這邊生產了，預計大概有2萬條左右。”



溫從見做的是球衣生意，每逢世界杯的時候，能賣出上百萬件的球迷服。美國是2026年美加墨世界杯的主辦地之一。從去年開始，他就提前布局，專門設計了一批球迷服，並註冊了外觀專利。



溫從見說，這幾天陸陸續續有很多客戶來咨詢，因為貨物可以正常出口了。對美國消費者來說，也可以買到更加便宜更加實惠的貨。



進入5月份，我國進出口延續增長態勢。特別是中美經貿高層會談之後，增速明顯加快，當月在同比少2個工作日的情況下，進出口、出口分別實現2.7%、6.3%的同比增長。



浙江顔雪化妝品有限公司副總經理駱錦鋼告訴記者，美國客戶的庫存不多了，根據現在的情況看，後續客戶大概率會下比較大的訂單。



記者在浙江金頓物流有限公司倉庫看到，貨物正大量入庫。公司經理曾細寶介紹，眼下，他們這個6000平米的倉庫已經堆滿。“在稅率穩定之後，貨物發送可能會持續到6月、7月，甚至後面集中持續地發送。”他說。