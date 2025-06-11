北京銷毀近30噸侵權假冒偽劣商品

中評社北京6月11日電／據新華社報導，記者10日從北京市市場監管局獲悉，在當日北京市開展的2025年侵權假冒偽劣商品集中銷毀活動中，白酒、服裝鞋帽、飾品、汽車配件等52個品種近30噸侵權假冒偽劣商品被銷毀，旨在有力震懾侵權假冒違法犯罪行為。



2024年以來，北京市市場監管、農業農村、園林綠化、知識產權、文化市場綜合執法等行政執法部門共查處侵權假冒類案件2689件，罰沒款940萬元；北京海關查扣侵權假冒商品901批次77.13萬件。



在重點領域治理方面，北京市市場監管部門持續開展了民生領域“鐵拳”行動，重點查處燃氣灶具、電動自行車、兒童玩具等以假充真、以次充好、以不合格產品冒充合格產品等違法行為。北京市農業農村部門針對種子、農藥、肥料等急需農資多管齊下，開展了2024年春耕備耕農資打假專項行動。北京市園林綠化部門開展了打擊毀林違法行為“綠劍2024”專項行動。



此外，京津冀三地市場監管部門還聯合重拳打擊跨區域違法行為，協同查辦了某石油公司銷售不合格柴油案、某農業科技公司生產銷售不合格化肥案等執法協作案例。三地文化市場綜合執法部門聯合簽署了《京津冀地區版權執法合作協議》，三地知識產權部門共同簽署了《京津冀海外知識產權糾紛應對指導合作備忘錄》等，提升跨區域執法效能。

