廣東六城推動住房公積金服務“同城化”

中評社北京6月11日電／據新華社報導，10日，深圳、珠海、汕頭、江門、潮州、揭陽等6個城市住房公積金管理中心簽署《推動住房公積金協同發展合作協議》，將加速實現區域內公積金服務“同城化”體驗，支持區域內流動就業人群、異地置業家庭等群體的住房消費需求。



據悉，本次簽約的6個城市將從四個方面加速實現區域內公積金服務的“同城化”體驗：一是推動住房公積金異地無差別服務，加快系統互聯互通，實現繳存貸款信息互認，減少辦事材料；二是推動住房公積金異地貸款互認互通，合作城市繳存職工在本地購買住房，貸款額度、房屋套數認定與本地繳存職工一致；三是推動住房公積金異地信息聯查，推動住房公積金異地業務辦理便捷化；四是共建住房公積金風險防範機制，共同防範住房公積金騙提騙貸等違法違規行為，提升整體管理效能和資金安全水平。



記者從深圳市住房公積金管理中心瞭解到，截至目前，深圳已與廣東省內10個城市（另5個城市為梅州、惠州、汕尾、東莞、中山）建立公積金協同發展機制，推動解決因工作、生活跨城流動職工“兩頭跑”的問題，減輕其安居壓力，實現“錢隨人走、服務同享”。該中心相關負責人表示，合作城市將充分借助政務服務數字化轉型的契機，推進跨城市、跨部門間信息互聯互通，打造“智慧公積金”服務，不斷提升辦事群眾的獲得感、幸福感、安全感。