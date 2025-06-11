微短劇：從流量狂歡到價值引領

中評社北京6月11日電／據光明日報報導，以微短劇為代表的網絡視聽產品，正嵌入公眾生活的每個角落，深刻地影響著大眾的信息獲取、情感態度與價值觀念。《中國網絡視聽發展研究報告（2025）》顯示，截至2024年12月，微短劇的用戶規模達6.62億人，微短劇獨立應用的人均單日使用時長從90分鐘漲到101分鐘，已經追平即時通信。同時，《“繁星指數”2024微短劇行業年度洞察報告》顯示，2024年全年共有2653部重點網絡微短劇在國家廣播電視總局備案，同比減少25.8%。一升一降之間，微短劇的行業生態悄然發生改變。隨著題材深化、受眾細分、跨界融合、技術破壁，微短劇正從“流量狂歡”轉向“價值引領”，如何構築起高質量發展新生態，正成為行業應該思考的核心命題。



微短劇轉型首要的是以內容創新突破創作瓶頸。一段時間以來，微短劇創作存在著諸多問題，其中最突出的、最受詬病的就是題材同質化、劇情套路化以及人設模式化。部分創作者盲目迷信情緒驅動、“爽感至上”，把本該有更多藝術含量的作品自甘降格為滿足即時情緒價值的產品，把微短劇窄化為速食快餐、一錘子買賣，以至於打開微短劇平台全是宮鬥、甜寵、逆襲等懸浮情節。但“繁星指數”的統計數據表明，2024年最受歡迎的微短劇類型集中在現實題材、文旅融合、懸疑科幻等領域。這表明那些不惜煽動性別、代際、職場矛盾而刻意製造的“爽感”，很可能只是創作者的一廂情願。尊重觀眾的第一步，是信任他們的審美能力，積極回應他們對現實生活的感知、對詩與遠方的向往、對未知世界的好奇。這就要求創作者牢牢抓住內容創新這個根本，立足現實、扎根生活，將鏡頭對准真實的社會肌理，積極借助“微短劇＋”等跨界融合新模式，讓懸浮、單一的劇情借由文旅、普法、品牌等找到落點，豐富創作維度，加快孕育新內容、新模式、新服務，推動微短劇產業鏈愈加健全。



微短劇轉型也要堅持以用戶需求重構內容生態。微短劇產生於電影、電視劇等傳統影視產業高度成熟之後，興起於網絡直播、短視頻等網絡視聽蓬勃發展之際。應該說，微短劇從一開始就帶著鮮明的“用戶思維”，然而經過這些年的高速發展，微短劇供給方面的主要矛盾已經不是有沒有、缺不缺、夠不夠的問題，而是能否跟上網絡用戶人群逐步細分的趨勢，對齊用戶需求的“顆粒度”，精準提供分眾化的優質作品。目前來看，微短劇在內容供給和用戶需求之間仍然存在一定的結構性矛盾。“繁星指數”數據顯示，2024年微短劇的用戶畫像呈現出女性主導、年齡下沉、全民滲透的顯著特徵，“女兒”“媽媽”等家庭女性角色相關標簽成為創作熱點，反映出當代女性對家庭關係的關注以及她們在社會中日益增長的消費能力；銀發群體偏愛家庭倫理、懷舊類內容，但目前這類題材供給相對不足，聚焦“家文化”、溫暖情感表達的作品較少。今年全網爆火的《家裡家外》敏銳地捕捉到這種市場需求，通過細膩的情感描寫和真實的人物刻畫、生動的台詞設計，受到了女性觀眾、銀發群體的歡迎，為微短劇轉型樹立起標杆。