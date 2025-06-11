新式茶飲，激發消費新活力

中評社北京6月11日電／據人民日報報導，下午2時，上海市浦東新區陸家嘴中心商場，一家茶飲店前排起了長隊。基底乳打底、簡單調味、加入牛乳，最後放入現萃的茶葉原湯，一杯現制奶茶就做好了。午後一杯奶茶，給附近上班的張麗提供了滿滿元氣。



新式茶飲是一種結合傳統茶文化與現代消費趨勢的創新飲料，受到年輕消費者的喜愛，已成為現代生活中的一種流行。



茶飲店工作人員告訴記者，越來越多的消費者青睞“輕乳”“少糖”的健康飲品。為此，他們從產品的原材料開始就緊扣“健康”主題。除了“0添加人工香精，0反式脂肪酸，0奶精”的標準，有的還給奶茶貼上了“產品身份證”：血糖生成指數45、熱量250大卡、咖啡因111.9毫克、蛋白質3.7克、鈉116毫克……這些數值清楚標注在杯身。



“隨著消費者健康意識不斷提升，新式茶飲行業呈現新趨勢。”中國食品產業分析師朱丹蓬分析，由消費新趨勢帶來的行業煥新，推動著產業端創新升級。



浙江溫州蒼南縣，聖嗎哪乳業的廠房內，4條新增的利樂峰設備生產線測試完畢，為非氫化基底乳產品的產能擴張做好了準備。作為茶飲基底乳的生產商，聖嗎哪乳業早年便意識到，健康升級將成為茶飲行業的分水嶺，並開始研究非氫化技術，希望用健康、好喝的非氫化基底乳替換傳統奶茶中的奶精。



據悉，奶精是茶飲行業早期基底乳的主要成分。“其生產過程中，因植物油部分氫化，會產生反式脂肪酸。經常攝入反式脂肪酸有健康風險。”中國農墾乳業聯盟專家組組長宋亮說。



為了從原料端解決茶飲的健康問題，在乳製品行業深耕30多年的聖嗎哪乳業創始人陳祖博帶隊研發，嘗試各種方案，盡力在口感和健康之間尋求平衡。研發團隊嘗試運用先進工藝，在不斷調整產品工藝及反復實驗後，首款非氫化基底乳誕生了，被命名為“冰勃朗”。它有效規避了傳統氫化植物油生產過程中反式脂肪酸、飽和脂肪酸過高等健康風險。目前，“冰勃朗”系列基底乳已通過審批，進入北美連鎖茶飲供應鏈。



“健康成為年輕人消費選擇的新潮流和新趨勢。我們要迎上這個需求，讓消費者在享受美味的同時，守住健康這條底線。”陳祖博說。