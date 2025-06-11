直播電商監督管理辦法公開徵求意見

中評社北京6月11日電／據人民網報導，為加強直播電商監督管理，維護廣大消費者和經營者合法權益，促進直播電商健康發展，市場監管總局會同國家網信辦研究起草了《直播電商監督管理辦法（徵求意見稿）》（以下簡稱《辦法》），10日正式向社會公開徵求意見。



《辦法》細化了直播電商平台經營者的責任和義務，明確了直播電商平台經營者在違規處置、資質核驗、信息報送、培訓機制、分級管理、動態管控、信息公示等方面的責任。要求平台經營者建立健全平台協議規則，加強對直播間運營者、直播營銷人員服務機構、直播營銷人員的身份認證和資質審核，強化對違法違規行為的處置，依法依規報送數據信息，積極協助消費者維權，進一步壓實平台企業的主體責任。



《辦法》明確了直播間運營者、直播營銷人員服務機構、直播營銷人員的責任和義務，強化直播間運營者責任，要求直播間運營者建立健全商品或者服務信息發布審核、信息公示、身份核驗等制度，不得作虛假或者引人誤解的商業宣傳。規範直播營銷人員服務機構行為，要求加強對直播營銷人員的管理，建立健全直播營銷人員培訓、直播選品、直播糾錯等制度。



《辦法》強化了監督管理手段，規定了直播電商活動的管轄適用、協同監管、監督檢查、信用監管、約談與整改等方面內容。



下一步，市場監管總局將根據社會公開徵求意見反饋情況完善《辦法》內容，盡快出台實施，進一步健全直播電商常態化監管制度，推動直播電商健康發展。