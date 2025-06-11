七部門發文推動食品工業數字化轉型升級

中評社北京6月11日電／據科技日報報導，記者10日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部會同教育部等六部門近日聯合印發《食品工業數字化轉型實施方案》（以下簡稱《方案》），加快推動食品工業數字化轉型升級。



《方案》提出，到2027年，重點食品企業經營管理數字化普及率達80%，規模以上食品企業關鍵工序數控化率、數字化研發設計工具普及率均達到75%，培育10家以上智能工廠，建設5個以上高標準數字化園區，打造百個數字化轉型典型應用場景，培育一批高水平食品工業數字化轉型服務商，形成一系列先進適用數字化解決方案。到2030年，新一代信息技術在規模以上食品企業基本實現全方位全鏈條普及應用，培育一批具有國際競爭力的食品工業數字產業集群。



食品工業是國民經濟支柱產業和基礎民生產業，在穩增長、保供給、惠民生、促發展等方面發揮重要作用。據統計，目前我國食品行業重點工業企業關鍵工序數控化率、數字化研發設計工具普及率分別達63.3%、72.8%，乳製品、飲料製造等領域龍頭企業智能工廠達到領先水平。但同時，工業和信息化部有關負責人表示，食品工業數字化面臨內生動力不足、細分行業差異大、要素供給不充分等問題，阻礙轉型的深入推進。



為此，《方案》部署實施信息技術創新應用、新模式新業態培育、產業提質升級、築基聚力賦能四大行動，並細化為18項具體措施，對乳製品製造、釀酒、精製茶製造等細分領域加強分類指導，堅持因地制宜、因業施策、一企一策。



“通過數字化轉型帶動模式創新、流程再造以及效能提升，提升企業創新能力、優化供給水平、打造知名品牌，為食品工業鞏固傳統優勢、培育新興動力提供重要結合點和動力源泉。”上述負責人介紹，如在品種創新方面，通過消費大數據驅動食品產品設計的迭代創新以及AI輔助精準營養食品創制，實現食品關鍵風味指標挖掘及品質智能化調控，開展大規模個性化研發定制等；在品質創新方面，實現智能調度排產與精益生產管理，依托物聯網、區塊鏈等技術打造食品產品全生命周期可追溯體系等；在品牌創新方面，通過全域營銷助力優質品牌塑造，推動地方特色食品品牌加快融入全國大市場等。