第二屆“一帶一路”科技交流大會舉行

中評社北京6月11日電／據央視新聞報導，6月10日至12日，第二屆“一帶一路”科技交流大會在四川成都舉行。本屆大會以“共建創新之路，同促合作發展——攜手構建‘一帶一路’科技創新共同體”為主題，在首屆大會取得成效的基礎上，機制化推動“一帶一路”科技交流合作，將簽署系列雙邊政府間科技合作文件，啟動多個重要領域的“一帶一路”科技創新專項合作計劃，搭建一批“產學研用”交流合作平台。



本屆大會將圍繞共建“一帶一路”科技規劃政策對接、科技人文交流、產業創新發展、國際大科學計劃、人工智能等議題，設置重要活動、主題活動、特色活動、圓桌會議、技術對接5大板塊38場活動，推動構建多層次、多領域的科技交流合作機制，為全球科技創新合作注入新動能。



6月11日上午，開幕式上發布8項重要成果，包括發布《國家創新指數報告2024》（英文版），支持中國科學家發起國際子午圈大科學計劃，啟動“一帶一路”人工智能和中醫藥科技創新專項合作計劃，啟動第四批“一帶一路”聯合實驗室建設，啟動科技園區合作、空間信息科技、低碳技術、農業科技、公共衛生科技5個“一帶一路”科技創新合作聯盟，啟動成渝地區“一帶一路”國際技術轉移中心，啟動成渝地區“一帶一路”科技合作“雙千”計劃。當天還將舉辦“一帶一路”科技創新部長會議，各國代表將圍繞深化科技創新交流合作、完善全球科技治理體系等議題深入交流。



“一帶一路”科技交流大會不僅是展示科技成果和合作成就的平台，更是展望未來、共謀發展的契機。大會所倡導的開放共享、命運與共的理念，正日益成為全球科技界的廣泛共識。本屆大會得到了共建“一帶一路”國家的積極響應，超過100個國家和國際組織的嘉賓出席。中國已與80多個共建國家簽署政府間科技合作協定，深度參與近60項國際大科學計劃和大科學工程，並積極牽頭髮起“深時數字地球”“海洋負排放”等國際大科學計劃，為解決全球性挑戰貢獻東方智慧。

