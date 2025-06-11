南京大學：把思政講堂開進西部山區

中評社北京6月11日電／據中國青年報報導，“用40分鐘的小課堂，築起鄉村振興的大夢想。”



5月15日，南京大學政府管理學院2023級研究生高俊豐再次回到曾經的支教地雲南省楚雄彝族自治州雙柏縣雙柏一中，為這裡的學生帶來了一堂別開生面的思政課。



5月15日至18日，南京大學國際關係學院“國觀天下”講師團的同學們來到雲南省雙柏縣，把學習踐行習近平總書記給謝依特小學戍邊支教西部計劃志願者服務隊隊員重要回信精神的講堂開進了西部大山中。



“習近平總書記的回信引發了我的深深共鳴，腦海中浮現起曾經作為西部計劃志願者站在三尺講台上的自己。”高俊豐回憶起剛開始支教時，自己準備了滿滿當當的拓展材料，講了許多有趣的例子和思維拓展訓練，孩子們也積極互動。但很快，第一次月考的成績就潑了一盆冷水。



向老教師請教後，高俊豐才明白，是教學方法偏離了重心，深度拓展的課堂雖然很豐富有趣，卻很難在有限時間裡，讓大家理解真正需要掌握的基礎知識。



有了這次經歷，高俊豐的夢想也發生了微妙的改變，他開始思考“廣闊天地，我在哪裡”。高俊豐告訴在場的同學們：“因地制宜，從小處著手，才能做好大事。”



在雙柏一中的一年，不僅給學生帶來很大變化，也讓高俊豐自己收穫成長。



在南京大學研究生支教團的指導下，雙柏一中學生持續獲得世界機器人大賽總決賽（WRCF）獎項。高俊豐支教期間延續了這一傳統。從創設首個機器人社團，到帶著學生走出大山去北京參加機器人大賽並拿到一等獎，都留下他的身影。雙柏縣委縣政府授予他“榮譽市民”稱號。



在現場和雙柏一中同學們交流後，南京大學馬克思主義學院2023級研究生吳沁宇發現同學們職業規劃意識薄弱。於是，吳沁宇通過互動提問等方式激發大家的思考和興趣。