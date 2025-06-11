琥珀現最古蟲草！寄生螞蟻歷史達億年

中評社北京6月11日電／據央視新聞報導，記者從中國科學院南京地質古生物研究所獲悉，該研究所科研團隊與國內外科研機構的研究人員合作，對緬甸克欽琥珀（約1億年前）中被線蟲草感染的螞蟻和蠅類化石開展了深入研究，揭示了線蟲草的早期演化歷史，為探索真菌與昆蟲的協同演化提供了重要的證據。相關研究成果於2025年6月11日在學術期刊《皇家學會會刊B輯》（Proceedings of the Royal Society B－Biological Sciences）在線發表。



“冬蟲夏草”是我國特有的名貴中藥材。它其實是一種寄生蝙蝠蛾幼蟲的真菌，學名叫作“中華線蟲草”。“中華線蟲草”所屬的線蟲草屬真菌不僅可以寄生蝙蝠蛾幼蟲，還可以寄生各類昆蟲、蜘蛛等節肢動物，產生各種各樣的“蟲草”。



雖然在現代陸地生態系統中，線蟲草的種類多樣且生態複雜，廣布全球。但由於線蟲草化石證據的匱乏，人們對其起源，尤其是線蟲草與昆蟲的協同演化關係知之甚少。真菌因缺乏硬質結構，極易腐爛，保存為化石的難度極大。而寄生動物的真菌化石更是罕見。本次研究中的兩枚感染昆蟲的線蟲草化石——“古蟻古線蟲草”和“塔蠅古線蟲草”，完整保存了真菌形態結構，可直接與現生種類對比。通過研究，這兩枚線蟲草化石被歸入線蟲草屬的白堊紀基幹類群，也是線蟲草寄生膜翅目（螞蟻）和雙翅目（蠅類）昆蟲的最早化石記錄。



本次研究報導的古蟻古線蟲草化石，是迄今為止全球首個關於線蟲草寄生螞蟻幼蟲的記錄。科研人員收集並整理了120個現生線蟲草的基因數據，重建了線蟲草內部各類群的系統發育關係，同時修正了其起源時間。結果顯示，線蟲草的起源時間應為1.3億年左右的白堊紀早期，較之前的推測提前了約3000萬年。



本研究展示了寄生性真菌在中生代陸地生態系統中的重要作用，更讓人們得以窺見地質歷史時期昆蟲與其寄生性真菌協同演化的歷史。