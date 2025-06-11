三星堆與金沙古蜀文明走進聯合國總部

中評社北京6月11日電／據新華社報導，“太陽之光——古蜀文明與世界”展覽9日在位於紐約的聯合國總部揭幕，旨在以文明對話為紐帶，助力推動全球文明交流互鑒。



2024年6月，第78屆聯合國大會一致通過中國等83個國家提出的決議，把每年6月10日設立為“文明對話國際日”。本次展覽由四川省人民政府新聞辦公室、四川省文物局主辦，是“文明對話國際日”主題活動的配套活動。



展覽以太陽崇拜為主線，通過圖文展板、文物複製品、藝術裝置、多媒體互動等，呈現古埃及、兩河流域、古印度、古希臘等世界古代文明和中國古蜀文明中太陽崇拜的形式和內涵，展示人類對光明與生命的共同追求與敬意，傳遞文明共生共榮的主題。



展覽分為兩大主題單元。第一單元“光耀世界”聚焦全球古老文明的太陽信仰；第二單元“古蜀閃耀”深度解讀三星堆遺址與金沙遺址出土的青銅神樹、太陽神鳥金飾、黃金面具等文物。



三星堆遺址和金沙遺址都位於中國西南地區，距今約3600年至2800年，作為古蜀文明的兩個中心遺址，其出土文物是中華文明多元一體的生動例證。展覽重點呈現的太陽神鳥金飾——中國文化遺產標誌的核心圖案，以其精湛的鏤空工藝和旋轉的太陽意象，成為中國人宇宙觀的縮影；而金冠帶、戴金面罩人頭像等文物，則體現了古蜀文明獨特的信仰體系。