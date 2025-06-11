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湖北省自然資源廳廳長吳祖雲接受調查
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2025-06-11 17:18:14
中評社北京6月11日電／據中央紀委國家監察網站消息，據湖北省紀委監委消息：湖北省自然資源廳黨組書記、廳長吳祖雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。
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