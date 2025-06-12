第八屆貿發局創業快綫　10間優勝初創誕生

第八屆初創培育計劃“創業快綫”現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月12日電（記者 段曉魯）昨日香港貿易發展局舉辦的第八屆初創培育計劃“創業快綫”終極決選順利完成，10間優勝初創誕生。大會今年繼續設有“環境、社會、企業管治大獎”，表揚最具可持續發展及社會效益的初創企業，並由現場觀眾一人一票選出的“我最喜愛初創大獎”。10間優勝初創將可參與一系列由貿發局組織的本地及海外的商貿活動，全面建人脈、拓市場、增曝光、覓夥伴。



香港貿發局商品貿易及創新總監兼對外事務總監黃燕表示，創業快綫作為香港貿發局的旗艦初創培育計劃，一直推動本港最具潛力及創新的科技初創茁壯成長，致力協助本地初創提升實力及建立人脈，開拓新市場同時尋找商業及融資夥伴，並提升品牌知名度。自2018啟動計劃以來，我們已協助70間本地初創提升規模，同時擴展業務至海外市場，不少已取得卓越成就及贏得國際獎項，得到重大投資及建立重要的商業夥伴關係，充份體現這個平台加速推動香港初創成功發展。



據瞭解，第八屆“創業快綫”報名公司超過200間。今屆“創業快綫”有超過一半的入選公司將AI應用在實體業務當中。入圍初創的業務亦非常多元化，包括大熱的AI解決方案及健康科技，還有從事食物科技、教育科技、寵物科技、可持續發展、綠色科技及智慧城市等。今年“創業快綫”終極決選日邀請到逾百業界人士參與，包括一眾投資者及商界領袖，現場亦設有初創展覽，由“創業快綫”入圍初創向與會人士進行業務介紹。



評判之一阿里雲（亞太北區）資深顧問車品覺表示，每屆新入選的初創都給我們帶來驚喜，面對AI迅速發展，不少企業都迅速將AI融入實體業務，可見本地初創人才緊貼市場趨勢，同時具備創新思維及一定實力。



另一評判香港初創企業協會主席杜偉樑亦表示，本屆參賽初創質素頗高，提供的產品及服務牽涉不同科技領域，特別是在人工智能、綠色科技和醫療創新等方面。我們樂見新一代初創在創新及科技各範疇都持續推陳出新，為社會整體發展出一份力，展現出無限潛力和創造力。