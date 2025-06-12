北京來論：賴“民主”面具下的“台獨”本質

南京大學台灣研究所副教授張萌 中評社北京6月12日電（作者 張萌）近年來，台灣地區領導人賴清德頻頻鼓噪所謂“民主自由”，編造所謂“民主對抗威權”虛假敘事，企圖蠱惑島內民眾，誤導國際輿論。這種言論看似冠冕堂皇，實則充滿欺騙性與虛偽性。相比之下，中國大陸堅持發展的全過程人民民主，以及港澳特區的“一國兩制”民主實踐，才是真正回應人民利益訴求、實現社會穩定與長治久安的民主模式。



賴氏“民主自由”虛偽欺騙，掩蓋“獨裁”真實面目。賴清德口中的“民主自由”被操弄為大搞“威權獨裁”、製造“綠色恐怖”的政治工具。他標榜台灣是“民主燈塔”，卻濫用司法和行政資源打壓異己、實施人身控制和思想禁錮。賴當局強勢發動“大罷免”，追殺國民黨，企圖在台立法機構實現“一言堂”；全力開展“拔草行動”、囚禁柯文哲，企圖瓦解民眾黨、收編“白營”支持者；恢復軍事審判制度，嚴重破壞民主法治環境，把台灣推向准“戒嚴”體制；鉗制島內輿論，編列14.9億元新台幣“媒宣費”，豢養側翼和網軍，封殺“批綠”“反綠”媒體；強化思想言論審查，推動“國安”修法，實施“17項策略”，打著“社會改造、洗滌人心”的旗號剝奪台灣民眾言論自由。台灣所謂“民主政治”早已成為特定政黨的權力遊戲，而賴式“民主自由”只不過是他強取豪奪、壟斷操控台灣政治資源的工具。



賴氏“民主對抗”危害深重，損害台海和平穩定。賴清德打著“民主對抗威權”旗號，實質是炮製“反中抗中”政治話語，危害不容小覷。民進黨當局製造兩岸“脫鈎斷流”，構築“台獨”信息繭房，以“綠色恐怖”製造“寒蟬效應”，嚴重阻撓兩岸交流交往、阻礙兩岸關係發展；強推兩岸經貿“脫鈎”產業“斷鏈”，使台灣經濟失去重要增長動力和市場支撐，加速島內產業空心化，嚴重削弱台灣在全球產業鏈地位；宣稱“脫中入北”，配合美國“以台制華”，不惜拱手相送“護國神山”台積電，致使台灣淪為地緣博弈“棋子”，賴清德以“民主自由”之名行“舔美賣台”之實，不但嚴重傷害台灣同胞利益，而且給台海和平穩定埋下巨大隱患。



大陸全過程人民民主，昭示真實民主優勢。相比賴清德所宣揚的虛假“民主”，大陸推進的全過程人民民主更具廣泛性、真實性和有效性。在廣泛性上，全過程人民民主是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，為不同階層、群體和地區人民提供民主參與渠道。在真實性上，全過程人民民主通過人民代表大會制度、基層協商、網絡平台等渠道，確保人民有序參與政治活動。在有效性上，全過程人民民主回應人民現實訴求，不是口頭上的“民主”，而是實實在在解決群眾需求的有效機制。在這一制度下，幾十年來大陸綜合實力穩步發展，國家治理能力持續提升，人民生活水平不斷提高，國際影響力顯著增強，這是賴式“民主自由”偽裝下的“綠色威權”所無法比擬的。

