宋偉：中日戰略關係正面臨著良好機遇

中國人民大學國際關係學院教授宋偉以“日中關係的現狀和未來”為主題，向現場師生及嘉賓分享觀點（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京6月12日電（實習記者 葉佳怡）6月10日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦的人大重陽區域國別論壇之“大使講壇”第十一場在中國人民大學國學館舉行，在專家學者與駐華大使互動環節，中國人民大學國際關係學院教授宋偉以“日中關係的現狀和未來”為主題，向現場師生及嘉賓分享觀點。



分享中日戰略關係正面臨著良好的戰略機遇時，他指出以下三個方面：



第一，因為中日實力差距在擴大，所以中日之間圍繞地區主導權的競爭正在減弱。日本仍然是一個重要的地區大國，但從綜合實力來講，實力懸殊擴大意味著雙方不再可能圍繞地區主導權進行兩強的競爭。



第二，圍繞東亞和亞太地區的事務，中國並未稱要成為地區主導者。中國始終強調，以東盟為中心，中國、日本、韓國都願意同東盟合作。所以，中國並非要成為地區性主導國家。



第三，中國和日本目前都面臨來自美國的極大壓力，中國和日本都是戰後自由貿易體系的受益者，兩國有非常重要的共同利益。因此，在特朗普搞單邊主義四面出擊的形勢下，中國和日本應該團結起來，堅持自由貿易，支持發揮聯合國中心作用。



最後，宋偉強調，基於以上三個角度，中日正在面臨良好的戰略機遇期，儘管還存在領土爭端，但這並不是十分急迫需要解決的問題。中國和日本是具有共同的亞洲價值觀的國家，是代表一種不同於西方發展觀念和社會文化的國家，兩國聯合起來就意味著亞洲在世界舞台上真正的崛起。因此，中國和日本的共同戰略利益正在不斷的增多，雙方應該團結起來，讓中日鄰邦關係越來越好。