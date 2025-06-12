劉江永：中日應該增加更多交流渠道

清華大學國際關係學教授、知名日本問題專家劉江永教授以“日中關係的現狀和未來”為主題，向現場師生及嘉賓分享觀點（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京6月12日電（實習記者 葉佳怡）6月10日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦的人大重陽區域國別論壇之“大使講壇”第十一場在中國人民大學國學館舉行，在專家學者與駐華大使互動環節，清華大學國際關係學教授、知名日本問題專家劉江永教授以“日中關係的現狀和未來”為主題，向現場師生及嘉賓分享觀點。



劉江永認為，中日應該增加更多交流渠道，這些交流不僅僅是“乾杯”，更應該是在尖銳的問題上要直接坦誠地交換意見，相互尊重，不忘初心，使兩國關係長期和平、穩定、友好地發展，正如駐華大使金杉憲治所言，中日要加強交流，增進合作，確保和平，衹有如此，兩國感情才能真正向好。



此外，劉江永指出，特朗普的關稅戰不是中美關稅戰，也不是日美關稅戰，而是向全世界發動的“世美關稅戰”，即世界和美國的關稅戰。俗話說：“有理走遍天下，無理寸步難行”，關稅戰是搬起石頭砸自己的腳，最終受損最嚴重的是美國的消費者，而且這個過程相當痛苦。劉江永表示，日本已經進行了五輪的談判，但仍然沒有任何進展。中國正在進行第三輪談判，因此，在關稅問題上中日兩國的共同利益在增加。通俗而言，當美國對中國制裁，日本企業也在中國，徵收中國的關稅同樣也徵收在日本上，反之也成立，因此，只要中日都需要發展，那麼中日利益就是共同的。在國際貿易體制、維護自由貿易價值的問題上，中日價值觀是一致的。