日駐華大使：日本對台灣問題立場未曾改變

日本駐華大使金杉憲治以“日中關係的現狀和未來”為主題作演講，並在互動環節就現場師生及嘉賓的關注的問題予以回應（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京6月12日電（實習記者 葉佳怡）6月10日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦的人大重陽區域國別論壇之“大使講壇”第十一場在中國人民大學國學館舉行，日本駐華大使金杉憲治以“日中關係的現狀和未來”為主題作演講，並在互動環節就現場師生及嘉賓的關注的問題予以回應。



關於少子化問題，金杉憲治表示，中國人口結構和人口總數近年來才開始下降，但中國人口數量是日本人口數量的十多倍，因此，少子化老齡化現象在中國社會中將更加顯而易見。談及如何應對少子化問題，金杉憲治認為，第一，為女性賦權，鼓勵女性能夠回歸社會開創自己的事業；第二，鼓勵老年人繼續工作，日本正在有計劃地延長退休年齡；第三，日本鼓勵以一種安全的方式讓其他國家的勞動力到日本務工，除此之外，日本希望能夠有高知、高學歷和高實力的勞工來到日本。



關於台灣問題，金杉憲治強調，中日1972年恢復建交時，台灣問題就是中日必須要解決的一個問題。在1972年中華人民共和國政府和日本國政府《中日聯合聲明》中，對台灣問題有非常明確的表態，日本的立場自1972年開始就沒有改變過。



談及東亞區域聯合發展，金杉憲治表示，應該關注地區整體化。在當前的全球局勢下，很多國家間都有區域整體化的發展趨勢，其中最明顯的是歐洲，歐盟的貨幣都是統一的。此外，在北美區域上，特朗普政府也希望推動美國、墨西哥、加拿大之間的三邊自貿協定。最後，他強調，東亞也有一系列的倡議，比如透明化合作夥伴協議，在此協議中，還有新加坡和其他國家加入。除此之外，剩下的國家之間，又開啟了新的CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定）等系列的區域整體化組織，其中有中、日、韓、澳大利亞、新西蘭等國加入。因此，無論未來自由貿易是否能夠完全實現，都需要我們不斷地作出努力。



關於東亞崛起，金杉憲治表示，像孔子思想、佛教思想以及宗教信仰，這些東亞的價值觀對目前政治的穩定性和經濟繁榮性有一定的助力。他認為，我們這一代的職責應該是把目前所擁有的和平與繁榮傳遞給下一代。