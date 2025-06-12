快評：馬英九出席海峽論壇　台當局阻撓無用

中評社快評／馬英九即將率“大九學堂”學員再次訪問中國大陸，並出席海峽論壇活動。陸委會昨天試圖勸阻，指“馬英九配合大陸政治操作”，又指“從事兩岸交流應秉持對等尊嚴，勿淪為對台統戰樣板”云云。馬英九行程已公布，將慨然前行，台當局再如何阻撓都無用。



國台辦發言人朱鳳蓮昨天在新聞發布會上宣布，中國國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年於6月14日至27日赴福建、甘肅出席第十七屆海峽論壇、2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典、兩岸共同弘揚中華文化活動（敦煌）等活動並參訪。我們歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。



自2009年以來，海峽論壇已成功舉辦16屆，是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台。台灣當局目前對海峽論壇是“禁限狀態”，陸委會此前已明確要求台灣各縣市政府不要派人參與海峽論壇，在此背景下，馬英九此行無疑具有高度政治象徵。



馬英九基金會執行長蕭旭岑近日指出，馬英九認為在兩岸兵凶戰危之際，唯有深化兩岸交流，才能降低緊張，增進瞭解，因此過去兩年親自帶馬英九基金會“大九學堂”的學生訪問大陸三次，“事實證明對兩岸關係都有極其正面的影響”。



今次是馬英九第四次率“大九學堂”學員訪問中國大陸，特別是出席海峽論壇，將為活動增色不少。大義所在，縱有千軍萬馬，也慨然前行。雖然台當局百般干擾阻撓，馬英九仍將再一次登陸，身體力行，為推進兩岸交流與和平作新貢獻。