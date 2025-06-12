美中又達協議？特朗普再誇海口惹疑慮

特朗普急需一次談判“勝利”來顯示能耐 資料相 中評社華盛頓6月11日電（記者 余東暉）中美經貿磋商機制倫敦會談結束之際，特朗普又開始誇海口，秀“勝利”。不過他遭到美國商界和學界的廣泛質疑--美中貿易僵局是否真的這麼快就打破了？



美東時間11日上午8點剛過，特朗普在其“真相社交”平台上發帖：“我們與中國的協議已達成，最終需經習主席和我批准。所有磁鐵及所有必要稀土元素將由中國預先供應。同樣，我們將向中國提供已同意的東西，包括中國學生使用我們高校的資源（我一直對此非常滿意！）。我們總共徵收55%的關稅，中國徵收10%的關稅。關係非常好！感謝您對此事的關注！”



如果特朗普惱火或興奮，或者覺得某事重要，他就會用全大寫英文發帖。此次也不例外。但是特朗普急於顯擺“又贏了”的洋洋得意很快引來廣泛質疑。



首先，5月中旬日內瓦會談達成共識，特朗普稱為“達成協議”，此番倫敦會談，特朗普再稱“達成協議”，被多家美國媒體嘲諷。



CNN發表題為“特朗普的對華‘休戰’根本不是這麼回事”的文章寫道：美國終於與中國達成了貿易議--“再次”。在一場激烈的口水戰升級為針鋒相對的關鍵出口限制之後，美國和中國官員本周在英國舉行會晤，他們衹有一個目標：找到一種方法來達成一個月前在日內瓦達成的協議。