洪奇昌率島內生技產業界人士來京參訪交流

中評社北京6月12日電／據新華社報導，台灣產經建研社理事長洪奇昌6月10日至12日率島內生技產業界人士來京參訪交流。



交流團一行參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流，深入瞭解大陸生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，取得積極交流成果。