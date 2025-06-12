外交部：將對53個非洲建交國實施零關稅

6月11日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（圖源：央視新聞） 中評社北京6月12日電／據央視新聞報導，6月11日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者提問：今天，中非合作論壇成果落實協調人部長級會議在湖南長沙開幕。發言人能否進一步介紹具體情況？此次會議對推進中非合作有何重要意義？



林劍表示，今天，中非合作論壇成果落實協調人部長級會議在湖南長沙舉行。習近平主席向會議致賀信，宣布將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，為非洲最不發達國家對華出口提供更多便利，願同非方深入落實“十大夥伴行動”，為中非攜手推進現代化、建設新時代全天候中非命運共同體提供了重要指引。王毅外長出席會議開幕式並就推動中非合作高質量發展提出中方五點倡議，指出中非要堅持守望相助，做全球南方團結的維護者；堅持對外開放，做國際自由貿易的倡導者；堅持互利共贏，做全球發展合作的同行者；堅持公道正義，做國際公正秩序的捍衛者；堅持交流互鑒，做世界文明多樣性的促進者。雙方發表維護全球南方團結合作的長沙宣言，發布中非合作論壇北京峰會成果落實清單、2026年“中非人文交流年”概念文件，展現中非雙方落實北京峰會合作成果，也為深化政治互信、推進互利合作、促進民心相通注入新動能。明天開始在長沙還將舉辦第四屆中國－非洲經貿博覽會。



近年來，在中非合作論壇引領下，中非關係實現跨越式發展。中國同非洲所有建交國實現戰略夥伴關係全覆蓋，中國連續16年是非洲最大貿易夥伴。去年北京峰會以來，中方新增對非投資超133億元人民幣，對非資金支持總額超1500億元人民幣。今年前5個月，中國對非進出口達9630億元，同比增長12.4%，創歷史同期新高。



中方始終把加強同非洲國家團結合作作為對外政策重要基石，願同非方共同扎實推進論壇北京峰會成果落實，精心謀劃論壇未來發展，以中非團結合作的“金鑰匙”打開共同發展的“未來之門”，以中國式現代化助力非洲發展振興，為實現全球南方團結自強、構建人類命運共同體貢獻中非力量。