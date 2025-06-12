僑商徐一評：我在智利建中國商城

圖為從中國商城批發的中國商品在智利各地銷售。(受訪者供圖) 中評社北京6月12日電／據中國僑網報導，在智利首都聖地亞哥火車站附近的批發區，中國店鋪鱗次櫛比，當地僑胞大多以經營中國小商品批發謀生，來自中國的服裝、日用品等成了緊俏貨。



中國商城誕生



2006年，智利麗水青田同鄉會會長徐一評初到智利。“為了考察市場，我走遍了大大小小的城鎮。”他說，許多居住在偏遠小城的居民，往往要驅車數十公裡採購生活物資，漫長的路途耗費大量時間和精力。“我意識到，這里存在著巨大的商業機會。”



2009年，徐一評在聖地亞哥火車站旁創辦了中國商城，經營者大多來自浙江。“那時歐洲經濟下滑，不少同鄉和他們的親戚把目光轉向美洲市場，他們在商城租下店面售賣各類中國商品，尋找新的發展機會，商城則讓他們有了落腳的地方。”



目前，以中國商城為核心，批發區從最初的2條街區擴展至7條街區，聚集著1000多家貿易批發公司，商品從日用百貨、潮流服裝到電子產品一應俱全。整個批發區也被當地人稱為“唐人街”。



徐一評告訴記者，前去進貨的客戶有的來自阿根廷，有的來自智利大小城鎮，還有中國百貨零售店的店主。他們將中國商品分銷到智利的城鄉角落，為當地民眾帶去物美價廉的商品。“看著大家搬運貨物、核對賬單的忙碌身影，我覺得自己的選擇和努力沒白費。”



徐一評稱，最初為了幫助鄉親們更好地在智利立足和發展，會協助註冊公司、辦理居留申請，同時提供貨物入關指導、翻譯協助、店鋪選址和合同簽訂等各類支持。