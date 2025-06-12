江門市博物館定格華僑華人的空中英姿

江門市博物館基本陳列“根在僑鄉”的“鑄造豐碑”展廳。（江門市博物館供圖） 中評社北京6月12日電／據人民日報海外版報導，廣東省江門市是中國著名僑鄉，以江門市為核心的五邑地區被譽為“中國第一僑鄉”，祖籍五邑地區的海外僑胞約有536萬，分布在全球145個國家和地區。國家一級博物館江門市博物館，記錄著五邑華僑華人漂洋過海、扎根美國的歷史故事。其中，華僑華人參與第二次世界大戰的空中英姿十分亮眼。



從馳騁晴空的飛行員，到穿梭戰壕的後勤軍人，許多五邑僑胞參與世界反法西斯戰爭，與飛虎隊並肩作戰，為戰爭勝利奉獻青春與血汗。走進江門市博物館，在一件件展品中，這段鷹擊長空的歷史再次浮現眼前……



飛機殘片背後的烽火歲月



飛虎隊中有1000多名華裔隊員，他們及親屬捐贈的相關歷史實物，勾勒出飛虎隊中五邑籍僑胞的英勇身影



在江門市博物館基本陳列“根在僑鄉”的“鑄造豐碑”單元，一塊留有斑駁印記的金屬殘片，靜靜陳列在展櫃中。不規則的切割線條、尖銳的金屬邊緣、滿是磨痕的表面，暗示著它不同尋常的來歷——這是飛虎隊隊員、江門台山籍華人李庚申用獵刀切下的日軍零式戰機殘骸機翼殘片。



1944年夏天，服役於飛虎隊、正在中國參戰的李庚申，在位於湖南芷江的美國空軍基地負責戰機維修。期間，他隨隊到附近村莊搜尋一架被擊落的日軍新款零式戰機，經過5天的跋涉和尋訪，李庚申一行終於找到被擊落的日軍戰機殘骸，因地點偏僻缺乏運輸工具，他們檢查完飛機後便返回了。在檢查過程中，李庚申采集了少許戰機殘片以作紀念。最終，李庚申和他的家屬將這塊飛機殘片連同1000餘件飛虎隊相關文物捐贈給江門市博物館，將這段烽火歲月的剪影，定格在展櫃中。



江門市博物館是中國收藏飛虎隊相關實物和資料時間較早、類別較為多樣的博物館。博物館中的飛虎隊相關的豐富藏品，或由飛虎隊隊員親自捐贈，或由熱心僑胞從海內外收集而來，一件件展品蘊藏著江門籍華僑華人與飛虎隊間的緊密聯繫。