國務院舉行憲法宣誓儀式　李強總理監誓

6月11日，國務院舉行憲法宣誓儀式。國務院總理李強監誓。（圖源：新華社） 中評社北京6月12日電／據新華社報導，6月11日，國務院舉行憲法宣誓儀式。國務院總理李強監誓。



根據《中華人民共和國憲法》和《國務院及其各部門任命的國家工作人員憲法宣誓組織辦法》，國務院任命的42個部門和單位的49名負責人依法進行憲法宣誓。



下午3時，國務委員兼國務院秘書長吳政隆宣布憲法宣誓儀式開始。全體起立，唱中華人民共和國國歌。隨後，領誓人手撫憲法、領誦誓詞，其他宣誓人列隊站立、跟誦誓詞。



宣誓後，國務院總理李強作了講話。他強調，大家走到今天的崗位上，是黨和人民給予的信任，一定要倍加珍惜。要把鄭重的誓言銘記在心、恪守踐行。要鑄牢忠誠，學深悟透習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨中央決策部署，做雷厲風行的執行者、攻堅克難的行動派、善作善成的實幹家。要篤行法治，帶頭尊法學法守法用法，切實維護社會公平正義，保障人民群眾合法權益。要嚴格律己，持續改進作風、錘煉黨性，自覺接受各方面監督，做反腐倡廉的表率。



李強指出，當前以高質量發展全面推進中國式現代化任務十分艱巨繁重，外部環境也更為複雜嚴峻。越是困難多挑戰大，越能考驗幹部的擔當精神和能力水平。要發揚不避難、勇擔當的精神，強化敢於鬥爭、善於鬥爭的意志，淬煉知難而進、迎難而上的膽識，直面矛盾問題，不等不靠、主動作為，堅定不移辦好自己的事，牢牢把握發展主動權。要鍛造應變局、開新局的本領，積極開動腦筋，提高形勢預判和精準施策能力，適應發展新質生產力、做強國內大循環等新要求，破除思維定勢，謀劃有效的工作抓手和載體，不斷打開工作新局面。要凝聚抓落實、促發展的合力，圍繞擴大內需提振消費、建設全國統一大市場、優化營商環境等重點工作，強化部門配合，注重協同發力，以政策合力、工作合力增強發展動力。他強調，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，扎實工作、奮發進取，為推進強國建設、民族復興偉業貢獻力量。



國務院領導同志以及國務院有關部門負責同志等參加。