丁薛祥出席第二屆“一帶一路”科技交流大會

6月11日上午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在成都出席第二屆“一帶一路”科技交流大會開幕式並發表主旨講話。（圖源：新華社） 中評社北京6月12日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥11日上午在成都出席第二屆“一帶一路”科技交流大會開幕式並發表主旨講話。



丁薛祥表示，中國國家主席習近平對“一帶一路”科技交流合作高度重視，提出一系列重大倡議和舉措，為推進國際科技創新合作提供了重要遵循。中國與各方共同努力，持續實施“一帶一路”科技創新合作計劃，搭建科技“連心橋”，織就創新協作網，為高質量共建“一帶一路”注入了強勁動力。



丁薛祥強調，新一輪科技革命和產業變革深入發展，大數據、雲計算、人工智能等技術正在全面賦能經濟社會發展，但技術鴻溝、數字鴻溝、智能鴻溝仍在擴大，一些霸權霸道霸淩行徑對全球發展造成巨大障礙。我們要加強團結合作，深入踐行國際科技合作倡議，構建創新驅動、開放包容、公平公正、共同繁榮、普惠可持續的“一帶一路”科技創新共同體，促進科技創新更好造福全人類。



丁薛祥提出4點建議：一是進一步加強科技創新開放合作，共同探索互利共贏的全球科技合作新模式，支持各國相關科研機構、高校、企業、智庫建立合作網絡，攜手攻克重大科技難題。二是進一步推動科技成果普惠共享，堅持“科學無國界、惠及全人類”，大力提升科學技術的可及性，實施好“一帶一路”科技減貧專項合作計劃，使科技創新成果更好惠及各國特別是全球南方國家。三是進一步擴大科技人文交流，強化創新夥伴關係，廣泛開展往來互訪、互派留學生、技術培訓、學術會議等多種形式的交流，拉緊科技與教育合作的友好紐帶。四是進一步完善全球科技治理體系，妥善應對科技發展可能帶來的規則衝突、社會風險、倫理挑戰，反對把科技合作泛政治化、泛安全化，推動科技創新始終朝著有利於人類文明進步的方向發展。



伊朗副總統阿夫辛、烏茲別克斯坦第一副總理拉馬托夫、塞爾維亞國民議會副議長拉古什出席開幕式並致辭，聯合國秘書長技術特使吉爾視頻致辭。



本屆大會由科技部等部門和四川省人民政府、重慶市人民政府共同主辦。國內外科技人員、企業負責人、政府官員和國際組織代表等約1500人參加了開幕式。