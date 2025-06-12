國家防總對廣東海南啟動防汛防風四級響應

中評社北京6月12日電／據新華社報導，為應對今年第1號台風“蝴蝶”，國家防總11日對廣東、海南啟動防汛防台風四級應急響應，並派出2個工作組分赴廣東、海南協助指導。



據氣象部門預測，“蝴蝶”已於6月11日8時生成，預計將於13日凌晨到上午在海南島南部沿海登陸（強熱帶風暴級到台風級）。受其影響，11日14時至12日14時，南海大部、北部灣、瓊州海峽、西沙群島、南沙群島、中沙群島、廣東沿海、海南島沿海將有6到8級風，陣風9到10級，台風中心經過的附近海域風力可達9到10級，陣風11到12級。海南島中東部的部分地區有暴雨或大暴雨。



國家防總相關負責人表示，“蝴蝶”造成的風雨影響持續時間長、累積降雨量大、局地極端性強。要堅持“風雨同防”，加強滾動會商分析研判，督促指導有關部門和地方落實防汛防台風各項責任措施，立足極端情況做好搶險救援準備。



有關省份按照國家防總安排部署，扎實做好防汛防台風工作。海南省組織漁船11日前全部回港避風，預洩預降水庫蓄水位，針對積水路段和漫水橋安排專人看守，排查地質災害隱患484處，協調搜救船艇90艘、飛機12架做好救援準備。廣東省提前部署防範應對，組織受影響海域作業漁船回港避風、作業人員上岸避險。

