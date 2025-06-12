【
大
中
小
】 【
打 印
】
沈躍躍出席“上海合作組織日”招待會
http://www.CRNTT.com
2025-06-12 11:55:20
中評社北京6月12日電／據新華社報導，全國政協副主席、上海合作組織睦鄰友好合作委員會主席沈躍躍11日應邀出席上海合作組織秘書處舉辦的“上海合作組織日”招待會並致辭，同上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫就深化上合組織各領域合作等問題交換意見。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國攜手上合夥伴共促健康可持續發展
(2025-05-07 18:14:27)
百餘名上合組織外賓訪新疆
(2025-04-29 13:16:39)
上海合作組織政黨論壇成功舉辦
(2025-04-27 17:09:15)
上合組織國家電影節時隔7年將再在中國舉辦
(2025-04-24 12:56:17)
中國引領上合組織開啟合作新篇章
(2025-04-01 17:09:22)
上合組織已成為重要務實合作平台
(2025-03-05 14:59:49)
中國駐哈大使：共同推動上海合作組織發展
(2025-03-03 10:40:19)
打造數字經濟合作的“上合”樣板
(2025-02-19 11:31:34)
外交部部長助理劉彬會見上合組織秘書長
(2025-02-14 12:14:06)
上合組織為變亂交織的世界注入更多穩定性
(2025-02-13 10:19:46)