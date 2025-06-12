沈躍躍出席“上海合作組織日”招待會

中評社北京6月12日電／據新華社報導，全國政協副主席、上海合作組織睦鄰友好合作委員會主席沈躍躍11日應邀出席上海合作組織秘書處舉辦的“上海合作組織日”招待會並致辭，同上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫就深化上合組織各領域合作等問題交換意見。