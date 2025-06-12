兩部門宣布開展全國節能宣傳周

中評社北京6月12日電／據新華社報導，國家發展改革委、生態環境部11日對外發布關於開展2025年全國節能宣傳周和全國低碳日活動的通知。根據通知，今年全國節能宣傳周定為6月23日至29日，活動主題是“節能增效，煥‘新’引領”。全國低碳日定為6月25日，活動主題是“碳路先鋒、綠動未來”。



根據通知，全國節能宣傳周期間，國家發展改革委將會同有關部門和單位圍繞活動主題，積極開展形式多樣、內容豐富的宣傳教育活動，加強生態優先、節約集約、綠色低碳發展等理念和相關技術知識的科普宣傳，持續提升全社會節能降碳意識和能力。



全國節能宣傳周期間，有關部門和單位將圍繞碳達峰碳中和重大宣示5周年、能效標識制度實施20周年等關鍵節點，聚焦節能降碳工作重點，組織開展“兩新”政策實施成效、工業領域能效提升、建築領域節能降碳、交通運輸綠色低碳轉型、節約型機關建設、農業農村節能減排、產品碳足跡經驗推廣、節能標準標識、綠色低碳知識科普等專題宣傳活動。



全國低碳日當天，生態環境部將會同有關部門和單位圍繞宣傳主題，以應對氣候變化重點工作為主要內容，開展“線上＋線下”宣傳活動，深入宣傳低碳發展理念，普及應對氣候變化知識，提升公眾低碳意識，協同推進降碳、減污、擴綠、增長。鼓勵各有關部門、各地區圍繞活動主題和宣傳重點，結合工作實際開展內容豐富的低碳宣傳活動，鼓勵動員全社會廣泛參與，促進綠色低碳發展，推動形成綠色生產生活方式。