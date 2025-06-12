滬港金融聯動建設藏巨大機遇

中評社香港6月12日電／大公報報導，中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析認為，2025年4月，中國人民銀行、金融監督管理總局等四個部門聯合印發《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》（簡稱《方案》），是首份專門針對上海跨境金融發展的政策文件，不但為上海國際金融中心建設注入新動力，也為滬港國際金融中心協同建設創造新機遇。



《方案》圍繞四大方向提出18條重點舉措，包括推動跨境支付便利化；推動跨境銀團等跨境融資業務發展；推進重點領域人民幣跨境使用，穩慎推進人民幣國際化；優化國際化投資和交易服務，打造全球資產“配置樞紐”。



面對潛力巨大的跨境金融需求，以及人民幣國際化的廣闊空間，《方案》提出一系列政策舉措為滬港金融業務聯動、金融基礎設施聯通、人民幣穩慎國際化等提供更多協同創新機遇。具體來看，在跨境融資特別是綠色金融、銀團貸款、離岸人民幣融資等新型融資領域，香港作為亞洲銀團貸款及綠色債券發行中心，可發揮法律、標準接軌國際市場優勢，助力上海離岸債券市場和國際銀團貸款業務發展，協同建立銀團貸款跨境流轉二級市場。未來，滬港兩地銀行聯動亦可積極利用上海貿易融資再貼現政策及資金成本優勢，助力企業善用境內外兩種資源、兩個市場，降低融資成本。



此外，《方案》支持擴大人民幣基準價格在國際市場的應用空間，有助香港發揮聯通海外市場作用，通過跨境產品互掛交易、與內地加強大宗商品及衍生品等領域互聯互通等，助力提升“上海價格”的國際影響力。



提供前瞻金融生態環境



金融基建領域方面，當前滬港均擁有完善的金融基礎設施體系，但相對於SWIFT、Euroclear等體系，仍有提升空間。內地和香港金融基礎設施聯通有利於深化拓展兩地基礎設施的服務至“一帶一路”沿線更廣泛市場。



同時，滬港協同有望為創新性國家金融基礎設施建設，提供前瞻穩妥的金融生態環境。目前，香港在數字人民幣跨境使用、多邊央行數字貨幣橋（mBridge）等項目發揮著先行先試作用。兩地可合作建立高效服務跨境貿易、供應鏈金融的區塊鏈技術平台，在虛擬資產運營等內地和香港政策存在差異的領域，滬港亦可分別發揮政策創新、技術儲備優勢，研究協同建設具前瞻性的金融基礎設施。而且，國際化的標準規則是全球性金融基礎設施不可或缺的部分，香港具有接軌西方市場的優勢，是連接內地和國際標準的樞紐和“超級聯繫人”。