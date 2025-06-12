人力資源社會保障部將舉辦全國技能大賽

中評社北京6月12日電／據新華社報導，人力資源社會保障部11日召開新聞發布會，會上表示，第三屆全國技能大賽將於今年9月在河南省鄭州市舉辦，共設置106個比賽項目。從預報名情況看，將有3500餘名選手參加大賽。



人力資源社會保障部職業能力建設司司長吳禮舵介紹，全國技能大賽是我國目前規格最高、項目最多、規模最大、水平最高、影響最廣的綜合性國家級職業技能賽事，賽項包括世賽選拔項目和國賽精選項目兩類。



本屆大賽設置世賽選拔項目66個，與前兩屆比，新增無人機系統、智慧安防技術、軟件測試、數字交互媒體設計、口腔修復工藝技術、零售等6個賽項。國賽精選項目40個，涵蓋30多個國民經濟行業門類，增加了新業態、新職業、新技術等項目比重，智能製造、高端裝備、數字技術、新能源等賽項占比超過50%。



“我們設置了盾構技術、智能汽車軟件開發、智能網聯汽車裝調運維、集成電路工程技術、農機智能化技術等賽項，體現了大賽緊跟技術前沿發展的導向。同時，首次把鄉村振興賽項納入到國賽範疇。”吳禮舵說。



據介紹，國賽精選項目參賽選手應為相應職業從業人員。為鼓勵和引導更多企業職工參賽，本屆大賽明確要求各代表團國賽精選項目選手中企業職工人數比例不得低於50%。屆時，將有更多企業一線職工亮相賽場。