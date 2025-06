中評社╱題:“促進兩岸中華民族共同體建構:基礎、障礙與策略” 作者:李海燕(廣州),廣州花城技工學校特聘教授、廣州大學台灣研究院教授;蔣紅軍(廣州),廣州大學鄉村振興研究院副院長、台灣研究院兩岸鄉村治理研究團隊負責人、公共管理學院副教授



【摘要】歷經幾千年發展,中華民族成為唯一代表中國現代民族的共同體名稱。本文分析了兩岸地理的連結性、血脈的同緣性、歷史的淵源性、“一中”的法理性、文化的共根性、價值觀的共向性、經濟的互補性、社會的交融性、國際空間的共生性等現實基礎,存在歷史誤解、制度差異、“台獨”阻擾、外來干涉等實踐障礙,探索了加強歷史、法理、文化、價值、經濟連結、國族連結,反對“倚外賣台”,反“獨”促統的可行對策,共同尋求惠及子孫後代的中華民族偉大復興之大道。



一、中華民族共同體的涵義



1、中華民族的發展



“中華民族”(Chinese nation)作為一個自在的民族實體,幾千年歷史源遠流長。以華夏為主體,在中華大地上繁衍生息的各民族不斷交融匯聚,尤其中國自秦漢形成統一多民族國家以來,大一統的理念深入人心,各民族在分布上交錯雜居、經濟上相互依存、文化上兼收并蓄、情感上相互親近,最終形成了多元一體的中華民族。“中華民族”一詞是梁啓超在1902年《論中國學術思想變遷之大勢》一文中首次使用,并在1905年《歷史上中國民族之觀察》一文中正式使用了“中華民族”概念,認為社會上有兩種理解:一是認為中華民族“即所謂炎黃遺族”的漢族,二是“大民族主義”,即把中國國境內的民族視為一個整體,強調了中國各民族的多元性和混合性。



1912年,在孫中山“五族共和”基礎上,黃興等發起“中華民國民族大同會”(後改稱“中華民族大同會”)就涵蓋所有民族。李大釗在1917年《新中華民族主義》《大亞細亞主義》兩文中,反駁了日本人宣揚的以日本民族為中心的大亞細亞主義,提出以各民族融合為基礎的“新中華民族主義”。1935年,抗戰電影《風雲兒女》主題曲《義勇軍進行曲》歌詞“中華民族到了最危險的時候”傳遍大江南北,最終成為1949年中華人民共和國成立之後的國歌。20世紀80年代,費孝通《中華民族的多元一體格局》明確指出中華民族是既一體又多元的複合體。



可見,中華民族是唯一代表中國現代民族的共同體名稱,不僅僅是中國各民族的代稱,而且是一個與中國的國家、民族、地域、歷史緊密相連的整體的代稱。①



2、中華民族共同體的涵義



中華民族共同體是一個深刻且多維度的概念,指以中國為主要區域,形成的具有中華民族歷史文化聯繫、穩定經濟活動特徵和心理素質的民族綜合體。主要包括在政治、經濟、文化、生活方式等方面。習近平在十九大強調“鑄牢中華民族共同體意識”,使這一概念的內涵更廣為人知:中華民族共同體是中華各族人民在長期歷史發展中形成的政治上團結統一,文化上兼容并蓄,經濟上相互依存,情感上相互親近,你中有我、我中有你、誰也離不開誰的民族共同體,是建立在共同歷史條件、共同價值追求、共同物質基礎、共同身份認同、共有精神家園基礎上的命運共同體。②



二、兩岸中華民族共同體建構的現實基礎



自古以來,兩岸同屬一個中國。儘管經歷了不同的政治制度和發展道路,但兩岸同胞始終是血脈相連的一家人。在漫長的歷史長河中,兩岸共同傳承著中華文化,形成了深厚的中華民族認同感和歸屬感。兩岸關係的發展雖經歷了多個階段,但兩岸人民的共同利益和相互依存的連結從未間斷。



1.地理的連結性



遠古時代台灣與大陸相連,上萬年前由於地殼運動,部分陸地下沉,海水進入,形成了台灣海峽,台灣島才與大陸分離,其地質變遷如海南島那樣,都是中國大陸架的一部分。



2.血脈的同緣性



舊石器時代晚期的陸橋人與網形文化、長濱文化都顯示最早的台灣人與中國南方古人同源。2020年5月美國《科學》發表中國社科院付巧妹團隊論文《Ancient DNA indicates human population shifts and admixture in northern and southern China》有關中國、東亞古人群遺傳特點、基因交流與遷徙融合的重大學術研究成果:8400多年前的、起源於以中國南方的福建奇和洞個體基因組及其毗鄰地區代表的古南方人群是南島語系人群的祖先來源③。大坌坑文化、圓山文化、十三行文化等考古發現都證明在此生活的古代台灣人都是來自大陸南方的古越人。



此後,歷經三國時期到1949年各省人員隨蔣介石退台,形成了台灣當前的人口結構,不論稱為“原住民”還是閩南人、客家人或是大陸人,實際上都是不同時期從祖國大陸遷徙而來的中國人,兩岸的血脈相同、血緣一致。



3.歷史的淵源性



台灣最早有文字可考的歷史可追溯至公元230年三國時期吳人沈瑩所著《臨海水土志》。《三國志·吳書》記載公元230年三國吳王孫權派1萬官兵到達“夷洲”(台灣)。從隋到宋元時期,已有東南沿海漁民來台捕魚和商人來台進行海上貿易。元、明時期已在澎湖駐兵和移民,一些漢人也到了台灣貿易和農耕,當地高山族人與其通婚不斷漢化,被稱為平埔族。



歐洲各國的航海探險和海權爭霸,將廣東、福建和台灣等中國南方沿海及遠東捲入了世界殖民的浪潮,如葡萄牙租得明朝之澳門,荷蘭殖民者侵入台灣南部(1624-1661年),西班牙占據台灣北部(1626-1642年),實行殘酷的殖民統治、掠奪原材料和財富。鄭成功順應島內民衆的解救呼聲,率兵收復台灣,并帶沿海移民來台開發,被尊為“開台聖王”,台灣成為中國反殖民鬥爭的前沿。施琅以國家統一的民族大義為重,提出抵禦西方殖民外敵、鞏固海防。清政府明確將台納入一體化的清治版圖,從設台灣道、台灣府到台灣省,日益重視這裡的建設和開發。



日本明治維新并竭力“脫亞入歐”,加入到西方列強對中國的瓜分活動,入侵中國屬國朝鮮,悍然發起甲午戰爭。1895年,腐敗無能的清政府戰敗後與日本簽署不平等的《馬關條約》,割讓台灣和澎湖列島等,引起舉國同憤,成為激發中國社會全面反帝反殖民運動和民族解放運動的導火索。正如梁啓超所言:吾國四千餘年大夢之喚醒,實自甲午戰敗、割台灣。孫中山也因而出走美國成立興中會,提出“恢復台灣,鞏固中華”,領導辛亥革命勝利,1912年成立中華民國,推翻了267年的清朝統治和2000多年的君主專制制度,建立了中國歷史上第一個現代意義的共和政體。



日本除殖民台灣、搶占土地和山林、掠奪森林和礦產等資源外,還在1931年“九一八事變”侵吞東北,到1937年“七七盧溝橋事變”發起全面侵華戰爭。日據時期,台灣人民與大陸人民一道反抗日本侵略和壓迫,反抗運動一直未斷,被日殖政府殘酷鎮壓殉難超過60萬人。



二戰期間,1941年12月9日,中國對日宣戰,并宣布《馬關條約》等廢止。1943年11月26日,戰勝國美、英、中簽訂《開羅宣言》,確認戰後東北、台灣及其附屬島嶼和澎湖列島應歸還中國。1945年7月26日,中、美、英(蘇後加入)《促令日本投降之波茨坦公告》,確認履行《開羅宣言》是日本投降的主要條件。隨後日本無條件接受《波茨坦公告》投降,天皇發表《終戰詔書》,600萬台灣民衆慶賀回歸中國。10月25日,台灣地區日軍投降儀式在台北中山堂舉行,宣告日本50年殖民統治結束,台灣主權和治權都回歸中國,人民自動恢復中國籍。國民政府次年將該日定為“台灣光復節”④,改革殖民遺毒、重建台灣社會,台灣人民的中華民族意識全面恢復強化。



兩岸的歷史緊密交織,從古代的遷徙交流到近代的共同抵禦外敵,共同的歷史經歷鑄就了兩岸同胞的深厚情感紐帶。