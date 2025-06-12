供需兩端同時發力穩物價

中國促消費等宏觀政策加力擴圍，終端消費需求邊際改善。（大公報） 中評社香港6月12日電／大公報報導，民生銀行首席經濟學家溫彬分析認為，5月物價大致符合市場預期。其中，CPI表現為“食品強、能源弱、核心穩”，PPI表現為“生產資料弱，生活資料穩”。總需求不足狀況有待改善。5月CPI同比－0.1%，連續3個月維持在這一水準；環比－0.2%，基本符合季節性表現。從環比表現來看，食品價格和能源價格一強一弱，核心CPI則基本持穩。5月食品價格環比－0.2%，降幅小於季節性水準1.1個百分點，其中，應季蔬菜上市量增加，鮮菜價格環比下降5.9%；受部分地區暴雨天氣影響，鮮果價格環比上漲3.3%；豬肉供需雙增，市場價格震蕩盤整，全月環比－0.7%。三大品類分別較季節性水準高2.9、2.6和1.0個百分點，帶動食品價格強於季節性。5月能源價格環比－1.7%，弱於季節性。其中，受國際原油價格下跌影響，國內成品油價格下調。5月汽油價格環比下降3.8%，而歷史同期為環比上漲1.4%，明顯弱於季節性。



如果剔除食品和能源，從更能反映需求情況的核心CPI來看，5月環比不變，符合季節性表現。由於去年同期基數下滑，同比上漲0.6%，較上月的0.5%漲幅略有擴大。



服務價格環比零增長，符合季節性表現。“五一”假期與各地開展文體娛樂活動等影響叠加，賓館住宿和旅遊價格分別上漲4.6%和0.8%，高於季節性水準，其中賓館住宿價格漲幅創近十年同期新高。但租賃房房租價格環比－0.1%，弱於歷史同期的0增長。



5月PPI同比－3.3%，降幅較上月擴大0.6個百分點；環比－0.4%，降幅較季節性水準擴大0.5個百分點。其中生產資料環比－0.6%，弱於季節性水準0.7個百分點；生活資料環比不變，基本符合季節性水準。可以看出，生產資料價格下降是拖累PPI的主要因素。



這種拖累主要集中在兩個方面：一是國際輸入性因素。由於國際貿易環境變化，部分國際大宗商品價格快速下行，影響國內相關行業價格，如國際原油價格和有色金屬價格下跌對相關產業鏈形成衝擊；二是國內部分能源價格下降。如北方供暖全面結束，煤炭需求進入淡季導致煤炭產業鏈價格下跌，新能源發電替代作用增強，以及風力發電出力增加，導致電力熱力生產和供應業價格環比下降。



而從生活資料來看，耐用消費品、一般日用品、衣著價格均為環比上漲，且好於季節性，衹有食品價格環比下降，弱於季節性，一定程度上能夠反映出中國促消費等宏觀政策加力擴圍，終端消費需求邊際改善。

