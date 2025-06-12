教育部為促就業擴崗471.8萬

5月21日，“千校萬企供需對接會”（連雲港專場）暨江蘇省2025屆高校畢業生就業“百日衝刺”行動在江蘇連雲港舉行。（圖源：新華社） 中評社北京6月12日電／據新華社報導，今年春季開學以來，教育部部署各地各高校全力促進2025屆高校畢業生高質量充分就業。



當前，正值高校畢業生離校前促就業關鍵衝刺期。不久前教育部印發通知，部署各地各高校開展2025屆高校畢業生就業“百日衝刺”行動。一段時間以來，教育部不斷加大政策支持力度，強化就業優先導向——



3月，“春季促就業攻堅行動”；4月，一次性就業補助政策，一次性增人增資政策；5月，“國有企業招聘擴容計劃”“百縣對百校促就業行動”……



促進高校畢業生更加充分更高質量就業，需要深入挖掘崗位潛力，多出實招硬招。



一方面，教育部推動各地持續拓展市場性崗位，促進人崗對接。今年以來，聯合行業部門和地方政府開展區域性“千校萬企供需對接會”和行業性“千行萬業系列招聘會”12場，直接提供崗位超35萬個。此外，教育部還指導各地各高校不斷開拓就業崗位。截至6月6日，全國2575所高校走訪用人單位46.2萬家，拓展崗位471.8萬個。



另一方面，教育部也指導各地積極拓展政策性崗位資源促就業。如加快推進政策性崗位招錄，加大科研助理崗位開發力度，積極推動合理增加“三支一扶”計劃，穩步推進“西部計劃”擴容。



加強就業指導服務，是教育系統做好畢業生就業工作的重要抓手。



教育部部署實施高校學生就業能力提升“雙千”計劃，推動全國範圍內開設1000個微專業（或專業課程群）和1000個職業能力培訓課程，實施2025年“宏志助航計劃”培訓，指導各地各高校通過開展線下線上培訓和專場招聘等活動，幫助困難群體高校畢業生提升就業能力。



此外，教育部深入開展就業育人系列活動，舉辦第二屆全國大學生職業規劃大賽，教育部國家大學生就業服務平台持續推出系列“互聯網＋就業指導”公益直播課，加強畢業生就業指導和服務。