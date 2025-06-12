中國網絡文明大會黨的創新理論分論壇舉行

中評社北京6月12日電／據新華社報導，6月10日，2025年中國網絡文明大會黨的創新理論網上傳播分論壇在合肥舉行。分論壇以“讓黨的創新理論照耀網絡空間”為主題，深入交流信息技術迅猛發展條件下宣傳普及黨的創新理論面臨的新形勢新特點，探討做好網上理論傳播的方法路徑。中宣部部務會成員、中央精神文明建設辦公室專職副主任胡凱紅，中央網絡安全和信息化委員會辦公室副主任、國家互聯網信息辦公室副主任楊建文，安徽省委常委、組織部部長孫紅梅出席分論壇並致辭。



與會嘉賓們具體圍繞“互聯網與黨的創新理論傳播”“創新網上理論宣傳普及”“黨的創新理論基層宣講探索與實踐”三個議題，集思廣益，凝聚共識，認為必須加強傳播手段和話語方式創新，為傳播黨的創新理論賦能增效，不斷在互聯網上推出有思想、有溫度、有品質的作品，讓黨的創新理論以更生動、更多元的方式“飛入尋常百姓家”。分論壇還圍繞理論的大眾化傳播，發布了高校馬克思主義學院與新時代文明實踐中心共建行動計劃；圍繞加強矩陣傳播合力構建，發布了地方“文明＋”新媒體矩陣典型案例，發起了“好好學習”文明傳播矩陣；圍繞推動各地廣泛開展基層宣講、增強宣傳宣講實效，宣布啟動了文明實踐宣講交流活動。



本次分論壇由中央宣傳部文明實踐局、中央網信辦網絡傳播局、中國精神文明網承辦，“學習強國”學習平台、中國社科院大學協辦。中央和地方有關單位負責同志、理論傳播領域專家學者、基層理論宣講骨幹、新聞媒體代表等150餘位嘉賓參加分論壇。