廣西“三支一扶”將招募1652高校畢業生

中評社北京6月12日電／據新華社報導，記者12日從廣西人力資源和社會保障廳獲悉，2025年廣西將招募1652名高校畢業生到基層從事支農、支醫、支教和幫扶鄉村振興工作。



據瞭解，此次“三支一扶”招募對象為2023年至2025年畢業，年齡30周歲以下的普通高等教育畢業生。醫療、農技、水利、林業崗位可放寬至2021年至2025年畢業，報考國家和自治區鄉村振興重點幫扶縣、執行艱苦邊遠地區津貼政策的崗位年齡可放寬至32周歲。



廣西“三支一扶”人員服務期為2年，在服務期間，發放工作生活補貼每人每年36000元，發放一次性交通補貼每人每年500元。服務單位發放每人每月不低於600元的崗位津貼，落實食宿等生活保障，參加社會保險，社會保險單位繳納部分由市級“三支一扶”辦公室統一繳納。自治區“三支一扶”辦公室為在崗人員購買商業意外保險。新招募且在崗服務滿6個月的廣西“三支一扶”人員，發放一次性安家費補貼每人3000元。



服務期滿並考核合格的“三支一扶”人員，經自治區“三支一扶”辦公室審核，頒發由全國“三支一扶”工作協調管理辦公室監制的《高校畢業生“三支一扶”服務證書》。憑服務證享受中央、自治區有關高校應屆畢業生就業創業、報考公務員及事業單位招聘的各項優惠政策。



廣西“三支一扶”人員服務期間，可參加專業技術資格、執業資格考試，在不影響服務工作的前提下，可參加研究生、事業單位公開招聘、公務員考試。“三支一扶”人員憑服務證，服務期滿後3年內報考碩士研究生的，初試總分加10分，同等條件下優先錄取。高職高專畢業生參加“三支一扶”計劃服務期滿考核合格的，可免試入讀成人高等學歷教育專科起點本科。



