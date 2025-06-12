瑞銀：中美努力穩定關係　股市逢低布局

中評社香港6月12日電／香港文匯報報導，中美就貿易爭端達成框架性協議，市場對此看法謹慎樂觀。其中瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室（CIO）發表報告，該行預期貿易方面風險仍將持續存在，但市場將越來越習慣這種高風險的談判氛圍。該行亦預測，美國對中國的整體關稅今年底或升至約15%，高於年初的2.5%，但若加計現有特別關稅措施，實際有效稅率將穩定在30%至40%區間。



美國短期難找到稀土供應替代



該行認為，從更廣泛來看，美國最近幾周已明確表示希望加快協議達成速度，對於投資者而言，雙方再次努力穩定美中關係、避免在非關稅議題上的持續升級，這無疑是一個積極信號，該行亦認為白宮已釋出可在科技管制上妥協的訊號。



該行提到，在中美元首早前通話不久後，中國當局據稱已解決影響稀土出口的“出口管制積壓”問題，並向關鍵美國企業提供許可證，據報一些歐洲公司在歐盟游說後獲得出口許可，這表明中國願意戰略性地運用其在關鍵礦產上的主導地位，適時施壓或緩解壓力。該行亦認為中國必須權衡不要過度刺激貿易夥伴加速建立替代的稀土供應鏈，美國雖然正努力尋找多元化稀土供應來源，但要在中國以外地區建立產能將耗時多年，且成本高昂、難度大。



儘管貿易政策波動可能持續影響市場，但該行認為投資者對相關消息的反應已趨於理性，市場對相關消息的敏感度已有所降低。該行料中美會談可能聚焦於出口管制議題，預計美國將放鬆部分技術限制，特別是晶片設計軟件（EDA）的出口管制，而低端AI晶片的限制也可能放寬，但高端AI晶片仍將維持嚴格管控。中國稀土政策方面，該行預期中國將逐步放寬近期的稀土出口限制，但新的集中化供應控制與追蹤系統可能擴大實施，並可能根據需要定期收緊以重新掌握主動權。



該行建議投資者利用短期波動，逐步布局股市或平衡型投資組合。亞洲股市方面，該行偏好中國台灣與印度股市及內地科技股。倘中國持續嚴格控制稀土出口，本土電動車製造商及其供應鏈或受益。