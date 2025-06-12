世銀料全球經濟僅增2.3%　美增長率恐減半

中評社香港6月12日電／香港文匯報報導，世界銀行周二（6月10日）發布最新一期《全球經濟展望》報告，預計2025年全球經濟增長2.3%，較今年1月預測值下調0.4個百分點。報告說，全球經濟增長正因貿易壁壘和不確定的全球政策環境而放緩。相比於今年1月預測值，近70%經濟體的增速被下調，預料今年美國經濟增長率將減半。



發達經濟體料增長1.2%



報告指出，美國總統特朗普發起的貿易戰，預計將削減美國及世界其他地區今年的經濟增長。具體來看，今年發達經濟體預計增長1.2%，較此前預測值下調0.5個百分點，其中美國經濟預計增長1.4%，較此前預測值下調0.9個百分點，較去年的2.8%增速更大減一半。歐元區和日本經濟增速均被下調至0.7%。新興市場和發展中經濟體今年預計將增長3.8%，較此前預測值下調0.3個百分點。中國經濟預計今年增長4.5%，與此前預測值持平；印度經濟預計增長6.3%，較此前預測值下調0.4個百分點。



數據還顯示，2026年全球經濟預計增長2.4%，較此前預測值下調0.3個百分點。明年發達經濟體經濟預計增長1.4%；新興市場和發展中經濟體預計增長3.8%。世界銀行同時預計，今年和明年全球貿易量增速分別為1.8%和2.4%，比1月預測分別低1.3和0.8個百分點。



冀各國合作緩解貿易緊張



世界銀行指出，在當前形勢下，需要開展全球合作，以恢復更穩定的全球貿易環境，並擴大對脆弱國家的支持，包括對處於脆弱和衝突局勢中的國家的支持。世界銀行高級副行長兼首席經濟學家吉爾表示，如果主要經濟體能夠緩解貿易緊張局勢，從而減少整體政策不確定性和金融動盪，那麼全球經濟增長的反彈速度可能快於預期。