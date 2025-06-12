中評社╱題：以中華文化推進構建兩岸命運共同體 作者：何慧俐（台灣），天津大學台灣研究所副所長、天津大學人文藝術學院中文系副教授、海峽同文書院副院長



【摘要】兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。中華文化是兩岸同胞的根與魂，是兩岸關係中最天然的聯結、最深沉的力量，也是最牢不可破的紐帶。兩岸應該要共同弘揚中華文化，增強中華文化認同、文化自信，建設共同精神家園。



中華文化在推進構建“兩岸命運共同體”當中，具有相當重要的地位。在情感層面上要觸動人心，最重要的是要從思想層面上著手，而“文化”正是連結彼此的內心思路、促進兩岸心靈契合的最佳砝碼。習近平總書記十分重視文化的作用，強調“國家之魂，文以化之，文以鑄之”、“文運同國運相牽，文脈同國脈相連”。文化是家國民族靈魂之所繫，唯有強化文化的力量，才能在思想心靈上達到真正的一致性。



一、兩岸命運共同體的論述進程



1.兩岸是休戚與共的命運共同體，需強化同胞對這方面的認知



中共中央總書記習近平2013年2月會見連戰一行時表示，大陸始終從全民族發展的高度來把握兩岸關係發展方向，大陸和台灣是休戚與共的命運共同體。①同年6月，習總書記會見吳伯雄一行時指出，要積極促進兩岸同胞在厚植共同利益、弘揚中華文化的過程中，增進對兩岸命運共同體的認知②，增強民族自豪感。



2.兩岸同胞命運與共，要共同建設兩岸命運共同體



2014年2月，習總書記會見連戰時強調，兩岸同胞命運與共，彼此沒有解不開的心結。③兩岸同胞雖然隔著一道海峽，但命運從來都是緊緊連在一起的。



2015年5月，習總書記會見朱立倫時指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，歷來是命運與共的。兩岸是割捨不斷的命運共同體。④國共兩黨應該加強交流，共同開創兩岸關係未來、建設兩岸命運共同體。



3.兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人



2016年7月，習總書記在慶祝中國共產黨成立95周年大會上指出，兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。⑤兩岸雙方應該胸懷民族整體利益，攜手為實現中華民族偉大復興的中國夢共同打拼。



2017年5月，習總書記致全國台灣同胞投資企業聯誼會成立10周年的賀信強調，兩岸是割捨不斷的命運共同體，⑥增進同胞福祉和親情，把民族命運牢牢掌握在自己手中，是兩岸同胞的共同心願。同年10月，習總書記在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告提到，兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。⑦大陸秉持“兩岸一家親”理念，尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式，願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇。



4.兩岸同胞是命運共同體，要以文化鑄牢中華民族共同體意識



2023年11月，習總書記向兩岸企業家峰會10周年年會致賀信表示，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體⑧，實現中華民族偉大復興需要兩岸同胞共同奮鬥。



2024年4月習總書記會見馬英九一行時發表重要講話指出，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。⑨兩岸同胞要堅定中華文化自信，鑄牢中華民族共同體意識。



二、構建兩岸命運共同體的重要意義



推進構建“兩岸命運共同體”，對於中華民族的偉大復興具有三項重要意義：



1.瓦解“台獨”“去中國化”的謬論



為了切割兩岸的血緣關係，“台獨”勢力企圖以所謂的“台灣民族論”將台灣同胞與中華民族區分開，從血緣上“去中國化”，認為台灣已形成異於中華民族而成為單一的“台灣民族”、因此台灣人不是中國人、台灣文化也不屬於中國文化。但在事實上，兩岸同根同源、同文同種，在血源與文化上是分不開的，中華傳統文化也一直深植於兩岸的人心之中，是不容單方面一筆抹煞的。



2.為統一後的台灣治理打好基礎



凝聚兩岸同胞的共同體意識，應從推進“兩岸命運共同體”出發，藉此纍積促進兩岸關係統一的軟實力，再將這股軟實力與政治、軍事等硬實力，相結合成巧實力，使中華民族偉大復興的進程更為順暢，未來統一實施“一國兩制”時，可減少很多阻力。



3.強化兩岸同胞歸屬感與向心力



歸屬感是人類社會生存和發展的基礎，基於“文化認同”的民族意識是形成國家歸屬感的前提。宣導中華民族的文化認同，可以增進人民對於國家的歸屬感與向心力，因此應該不斷強化文化認同，進而增加人民對國家的認同意識。



三、兩岸命運共同體的核心在對中華文化的認同



兩岸關係的核心問題，主要在於兩岸對中華文化與民族的認同；有了對中華文化的認同，才能對中華民族認同，並有利於台灣未來“一國兩制”的發展，才有行穩致遠的機會。



可以從內在和外在因素來看待認同：



1.從內在因素來看，兩岸認同是對“民族”的認同



大陸始終強調兩岸同胞同根同源、同文同種，是血脈相連、血濃於水的一家人，因此始終以“尊重、關愛、造福”台灣同胞的態度，致力推動兩岸交流合作、深化兩岸各領域融合發展、促進兩岸同胞的心靈契合。



但是台灣同胞對於兩岸“同屬中華民族”的認同，逐漸因為“去中國化”而有了不同的認知，這一點必須從“文化”和“交流”著手，才能使“民族意識”的認同更為鞏固。



1949年國民黨遷台，為了在台灣去除日本殖民殘餘，強化台灣同胞的中國認同，展開了各項文化運動與精神動員。1960年代中後期，還發起了以宣揚中華文化為主要內容的“中華文化復興運動”，目的就在使台灣民眾能深切認識祖國，進而激發台灣百姓摯愛祖國、傾向祖國的熱忱。



在兩岸文化認同上，可以再次推動“中華文化復興運動”，從“語言文字教育”樹立先聖先賢嘉言美行及典範人物事蹟；從“歷史地理教育”幫助台灣同胞認識大陸山川文物的富美，來激發台灣百姓對大陸的繁榮昌盛感到驕傲的榮譽感、認同感、歸屬感。



兩岸交流應該繼續深化擴大，讓更多台灣的青年學子有機會到大陸親自感受並參與相關經濟、社會、生活、文化等方面的交流合作和建設，將個人命運與國家發展連接起來，形成兩岸命運共同體，如此可以加速兩岸融合的步伐，為打造共同的美好生活而持續努力。



2.從外在因素來看，兩岸認同是對“制度”的認同



“一國兩制”的最大前提是：要先承認“一國”，才有 “兩制”可談。所以從1992年的“九二共識”開始至今，大家多圍繞在對於“一國”做討論，較少從“兩制”的方案上，做較深入的規劃。但是，台灣對“一國兩制”最大的疑慮在於不知道“統一後的台灣”是什麼樣的情況，所以在不確定性較大的情況下，多數台灣人會趨向保守，選擇“一動不如一靜”。



事實上，如果對“兩制”台灣方案能有較為具體的規劃，台灣同胞也能適時提出自己的需求，構建一個對於兩岸最有利、最具發展性與前瞻性的方案，應該會比衹談“一國”的定義，在台灣更具有現實層面的價值。



習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話提到“一國兩制”時，提出五個“充分”，也就是：“一國兩制”在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。⑩在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。



台灣同胞應該掌握好現階段的機遇，以這五個“充分”作為當下兩岸探索“兩制”台灣方案遵循的準則，提出具體可行的兩岸共存共榮方案，共同為“人民對美好生活的向往”而努力，才能早日達成國家完全統一，讓百姓都過上更美好富足的生活。



