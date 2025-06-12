莫桑比克前總理：莫中關係是團結協作的典範

中評社北京6月12日電／據新華社報導，今年6月，中國與莫桑比克迎來建交50周年。莫桑比克前總理、前駐華大使艾雷斯·阿里近日接受專訪時表示，莫中兩國關係始於反殖民鬥爭的烽火歲月，50年來不斷鞏固深化，已成為發展中國家團結協作的典範。



“我們的關係非常深厚，可以追溯到上世紀60年代的民族解放鬥爭時期。”阿里回憶說，當時莫桑比克尚未獨立，在尋求國際支持的過程中，中國是最早提供實質援助的國家之一。



1975年莫桑比克宣告獨立，中國即成為首批與莫建立外交關係的國家。此後，雙方在政治、經濟、教育等多個領域展開了全方位合作。



“中國的幫助和支持並非出於意識形態考慮，而是深層次、戰略性的友誼。”阿里說。



他告訴記者，在莫桑比克國家獨立初期，中國大力協助莫桑比克開展人員培訓，填補了殖民政府撤離後留下的人才空缺，這對莫國家建設至關重要。



阿里說，過去50年裡，莫中兩國在農業、基礎設施和教育等領域合作成果顯著。在農業方面，中國提供了技術與知識支持，推動了莫桑比克農業發展進程。在基礎設施方面，中企承建的道路、機場、橋梁等項目極大改善了莫桑比克的互聯互通能力。



阿里回憶說，早在他擔任教育部長期間，莫中就展開了語言與文化交流的合作探索：“我們決定引入中文教學，開始探討在莫桑比克建立孔子學院的可能性。這一設想最終得以實現。”阿里說，孔子學院的建立不僅為莫桑比克中文教學搭建了平台，更成為兩國人文交流的橋梁。