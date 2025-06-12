與特朗普和解　馬斯克為何低頭？

中評社香港6月12日電／馬斯克的“背叛”來得突然，前一天還怒斥特朗普“大而美法案”是“劫貧濟富”的垃圾、宣稱要彈劾總統並組建新政黨的他，隔天態度便迅速軟下去，刪除前一天攻擊特朗普的貼文，放出求和信號，甚至被傳試圖致電特朗普，但特朗普不僅未接招，反而擺出“斷交”姿態，要求團隊與馬斯克劃清界線並研究報復方案。專家認為，馬斯克快速妥協背後暗藏多重現實考量。



钜亨網報導，馬斯克攻擊的核心是特朗普力推的“大而美法案”，稱其加劇美債危機、劫貧濟富。但特朗普對該法案的爭議早有預期，甚至不惜與共和黨內反對者公開撕扯，以強硬姿態推動立法。



更關鍵的是，馬斯克拋出“特朗普跟已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）名單”這一猛料，對特朗普的基本盤幾無殺傷力，特朗普的支持者以美國底層“紅脖子”為主，這類群體對政治人物的道德瑕疵容忍度極高，甚至將其視為“真性情”的象徵。特朗普能以“有前科者”身分當選總統，已印證其選民對其個人形象的包容度。因此，馬斯克的攻擊更似“隔靴搔癢”。



專家指出，真正讓馬斯克忌憚的，是特朗普的反擊手段直擊其商業命脈。特朗普第一時間祭獻“斷供”大招，威脅取消對特斯拉的補貼，並叫停SpaceX與美國政府的合作。這兩項措施直接威脅馬斯克商業帝國的根基，特斯拉依賴政府補貼維持市場競爭力，而SpaceX則靠NASA訂單支撐火箭研發與星鏈計劃。



更棘手的是，特朗普團隊正推動重啟針對特斯拉自駕安全性、SpaceX火箭發射合規性的65項聯邦調查。先前因特朗普執政，這些調查一度暫停，如今關係破裂後，馬斯克的企業將面臨持續騷擾，甚至現金流斷裂風險。市場已對此作出反應，且馬斯克每發一條攻擊特朗普的動態，特斯拉股價便應聲下跌，單日跌幅一度達14%。



此外，特朗普陣營也拋出“取消馬斯克美國國籍”的極端提議，試圖從身分層級瓦解其商業版圖。儘管此類操作實際執行難度極大，卻進一步放大了馬斯克的危機感。畢竟，特朗普若動用國家機器針對單一企業，足以對美國新能源、航天等戰略產業造成重創，但馬斯克顯然不願冒此風險。



專家認為，即便關係暫時緊張，雙方很大機率會以“表面和解”收場，繼續透過“分分合合”收割流量經濟。畢竟，對依賴公眾關注的兩人而言，“戰爭”遠不如“懸念”有利可圖。