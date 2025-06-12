吳漢聖率中共代表團訪問委內瑞拉

中評社北京6月12日電／據新華社報導，應委內瑞拉統一社會主義黨邀請，中央社會工作部部長吳漢聖率中共代表團於6月8日至10日訪委，同統社黨主席、總統馬杜羅，總書記卡韋略，外長希爾及多位統社黨領導人舉行會見、會談，並出席中國共產黨與委內瑞拉統社黨第一屆理論研討會，就多領域合作交換意見。



委方高度評價習近平新時代中國特色社會主義思想及其世界意義，願與中共加強治國理政經驗交流，推動委中全天候戰略夥伴關係走深走實。