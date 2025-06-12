五百元民生賬　群衆利益無小事

山東省夏津縣紀委監委專項整治清潔取暖領域問題，組織力量深入一線走訪，收集相關問題線索，嚴查群眾身邊不正之風和腐敗問題。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在新盛店鎮拐爾莊村瞭解有關情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月12日電／據中國紀檢監察報報導，扭轉燃氣灶的開關，藍色的火苗畫出一個個同心圓。李玉法老人動作嫻熟，已經習慣用天然氣做飯。“天然氣比燒煤、劈柴乾淨多了，也更安全。”老人言語中滿是喜悅。



李玉法家住山東省德州市夏津縣新盛店鎮拐爾莊村，今年79歲高齡，子女在縣城居住，平時他和老伴黃文蓮一起生活。之前，老兩口做飯、取暖一直是燒柴火或煤，總熏眼睛。隨著年齡增加，老人手腳越來越不靈便，總擔心安全問題。



2017年，德州市推進“氣代煤”改造項目，促進能源結構轉型。拐爾莊村也在改造之列。



這本是民心工程，誰承想卻給李玉法老人帶來了一件鬧心事。當時，村里向有意向安裝天然氣的農戶收取了500元清潔取暖安裝押金。後來，天然氣管道都已經裝好通氣了，押金卻沒有退還。



李玉法回憶說，當年交500元押金的時候就比較心疼，這麼多年總想著這個事。



兩位老人一共有兩畝多地，都已經流轉出去，平時做手工粘花貼補家用。記者在老人家中看到，做好的粘花用四五個很大的包袱皮裝好，每一個都塞得滿滿當當。



雖然李玉法夫妻已經享有農村養老金和高齡津貼，但是全部收入都算上，兩人一個月僅有1600元左右。



“500元說起來也不算多，但對於農村家庭來說，這是一筆必須算清楚的民生賬。”夏津縣紀委監委黨風政風監督室負責人楊凱介紹，拐爾莊村的村民收入普遍不高，平均月收入在1000元左右，該村有366戶未被退還清潔取暖安裝押金，共涉及資金18.3萬元。



2024年，夏津縣委巡察組在對村巡察中發現，拐爾莊村未退還清潔取暖安裝押金，長達7年之久。該縣紀委監委收到巡察組移交的問題線索後，立刻督促新盛店鎮限期整改。

