全員下訪　入戶走訪　近距離聽民聲解民憂

圖為近日，安徽省阜陽市潁東區紀委監委幹部在該區正午鎮特色產業基地向群眾瞭解基層幹部作風情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月12日電／據中國紀檢監察報報導，近日，在陝西省丹鳳縣紀委監委監督推動下，該縣恒福雅苑小區340戶居民終於拿到了期盼許久的不動產權證。



此前，該縣紀委監委在全員下訪過程中，不少恒福雅苑小區群眾向工作人員反映，入住多年仍未辦理不動產權證，且相關部門未妥善解決訴求。針對群眾反映的問題，該縣紀委監委即收即辦，建立信訪問題台賬，協調督促自然資源、住建、稅務等部門，採取“一事一議、一案一策”辦法，優化處置流程、提高辦事效率。在監督推動下，職能部門有效化解了不動產“辦證難”問題。



丹鳳縣紀委監委推行“開門接訪、全員接訪、帶件下訪、入戶走訪、重點回訪”工作方法，廣泛收集問題線索，並實行台賬管理、分類辦理、限時辦結、跟蹤回訪。今年以來，累計推動解決群眾訴求56個，及時回應了群眾期盼。



針對下訪過程中發現的典型性、系統性、行業性問題，該縣紀委監委綜合運用制發紀檢監察建議書、發送提醒函等方式，督促相關部門深入查找廉潔風險點、監管漏洞和制度短板，優化工作流程，健全制度機制，常態長效維護群眾切身利益。