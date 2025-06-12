中評社╱題：國際社會對一個中國原則的認知與解構——基於聯大第2758號決議的考察 作者：宮高傑（成都），四川農業大學馬克思主義學院講師、師資博士後；孫雲（廈門），廈門大學台灣研究院教授



【摘要】聯大第2758號決議本是證明台灣是中國一部分的國際法理依據，但近來卻成為民進黨當局和國際社會一些“親台”勢力用以論證“台灣不是中國一部分”的依據。當前台灣當局妄圖非議聯大第2758號決議，企圖否定該決議，試圖推翻一個中國原則的國際法地位。國際社會一些“親台”勢力亦冷飯熱炒，試圖對該決議的內容進行扭曲釋義，以藉機在台灣問題上興風作浪，解構一個中國原則的框架。本文擬對國際社會不同行為體的一個中國原則進行立場識別，研判其背後的政治動機與發生邏輯，為今後進一步采取因應措施提供參考思路。



一、聯大第2758號決議與一個中國原則



1971年，第2758號決議在第26屆聯大會議上表決并通過，其核心內容便是“恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題”。此一決議從法律上、政治上和程序上都明確和解決了中國在聯合國的代表權問題。就“恢復”一詞來講，其本身具有多層政治與國際法意涵。



一是明確了中華人民共和國是恢復在聯合國中的合法權利，強調在聯合國成立之初中國原本就作為創始會員國存在。如今是恢復其合法席位，不是新增一個會員國，更不是簡單地替代蔣介石政權。中華人民共和國代表中國作為聯合國正式會員國，享有一切國際合法權利，也即說國際社會中衹有中華人民共和國能够代表中國行使主權。①二是提供了台灣是中國的一部分的法理依據，明確了一個中國原則的核心意涵。早在二戰結束時，由《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本《無條件投降書》等共同構成的國際條約就已經從多個重要的國際會議和場合“明確無誤的確認或承認台灣作為中國領土一部分的法律地位”。②加之“中國作為國際法的主體保持了其同一性和延續性”，因此後續問題僅涉及由誰代表中國來行使對台灣的主權權利。而新中國政府對蔣介石政府的權力繼承屬於政府繼承，“原國際法主體繼續存在，衹是權利義務從舊政府轉移到了新政府，中華人民共和國完全繼承中華民國的領土與主權等一切權利”。③台灣是中國的一部分這一權利歸屬關係也自然被中華人民共和國所繼承。而在聯大會議表決前，蔣介石政權就已經被驅逐出聯合國，在程序上已經終止了其所謂的“中國國際代表權”，因此也就不存在所謂的“兩個中國”說。總的來看，整個聯大第2758號決議都是圍繞著如何認識一個中國原則來展開的。



二、國際社會和台灣當局對一個中國原則的認知裂變



通過近期國際社會以及民進黨當局對聯大第2758號決議案的“冷飯熱炒”，可以看出目前國際社會正通過功能切割、認知分裂以及結構蠶食等行徑對一個中國原則進行解構。



（一）將一個中國原則進行功能切割



在國際社會中，一些國家刻意將中國一詞進行非政治化和抽象化處理，④試圖通過多重視角的解讀將一個中國的概念模糊化，將所謂的“政治中國”和“經濟中國”以及“文化中國”等進行切割和區隔，有意製造功能上的“兩個中國”或“多個中國”。



一方面，在所謂的政治中國上，無論是台灣當局還是美國等西方國家，刻意將中國大陸與台灣地區進行政治區隔。尤其是民進黨當局上台以來，公然製造所謂的“兩國論”、“一邊一國”、“一中一台”等分裂性言論。自李登輝上台後，所謂的“兩國論”之謬論就不絕於耳。陳水扁執政後，更是公然製造分裂，推動台灣社會全民“公投”，推行“法理台獨”，破壞一個中國原則的政治框架。蔡英文執政後以及當下賴清德執政以來，進一步對一個中國原則實施政治分裂。蔡英文和賴清德的就職演說都強調所謂的兩岸“互不隸屬”，如今賴清德又拋出了所謂“祖國論”的“新兩國論”，其本質上都在試圖從政治與主權視角對兩岸進行切割，製造兩岸對立，割裂兩岸政治聯繫。美國則試圖對一個中國原則進行內部切割，即美國承認中華人民共和國在國際社會中是代表中國的唯一合法政府，但美國卻不明確承認台灣是中華人民共和國的一部分的主張。力圖將台灣地區與中國大陸進行切割，試圖在一個中國原則上施展伎倆。2024年9月18日，時任美國常務副國務卿庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）在出席美國聯邦衆議院外交委員會時首度公開稱“中國以聯大第2758號決議為工具損害台灣地位”。隨後澳大利亞、荷蘭等國，以及七國集團、“對中政策跨國議會聯盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China）等國際組織紛紛應援，對聯大第2758號決議有關一個中國原則進行質疑，指責中國大陸對該決議進行所謂的“曲解”，試圖悄然解構一個中國的政治框架。



另一方面，在所謂的“經濟中國”和“文化中國”等層面，由於兩岸經貿聯繫緊密、文化上同宗同源，本就是無可爭議的事實。但一些別有用心的人肆意炒作所謂的兩岸文化異質性，認為大陸的文化是傳統的農耕文化，而台灣世居海上，有著強烈的海洋文化特徵。在中華傳統文化的認知上，一些“台獨”理論製造者認為台灣文化是多元的，“它糅合了荷蘭文化、日本文化、原住民文化、漢文化、西洋文化”等，而“中華文化衹不過是台灣衆多文化中的一個部分而已”。⑤此外，在所謂的“經濟中國”維度上，一些人炒作兩岸經濟“迥異論”，認為大陸的經濟是行政部門控制下的“不自由”、“不民主”的經濟，而台灣的經濟是完全遵從了市場經濟規律的自由市場經濟，試圖從此一角度刻意區隔兩岸經濟的差異性，凸顯台灣地區經濟制度和經濟發展的優越性。但無論做何種形式的切割，台灣地區的經濟發展都不可能完全脫離大陸而存在，更遑論所謂的兩岸“經濟脫鈎”。實際上，將一個中國刻意區分為所謂的“政治中國”、“文化中國”、“經濟中國”等本身就是對一個中國原則在話語和概念上的分裂，而分別在三者內部謬論所謂的差異性，是對一個中國原則的再次解構和切割。



（二）從立場與實踐的分裂來解構一個中國原則



國際社會對一個中國的認知存在著立場與實踐上的分裂，一方面在外交上口頭承認和接受一個中國原則；而另一方面，在實踐過程中卻屢屢與台灣當局強化“非官方”、“準官方”聯繫。對美國、歐洲等所謂的民主國家而言，與台灣當局的“實質性”接觸并維繫密切的關係比口頭承諾一個中國原則更加重要。



一個中國原則在美國等西方國家中出現了認知與實踐故意脫節的現象。而以美國為首的西方國家儘管明面上承認一個中國原則，但是暗地裡卻幹著分裂中國的行徑。美國時常違反中美建交的三個公報原則精神，向台灣出售武器，以“非正式”、“非官方”的聲援和官員竄訪等形式來搞所謂的“曲綫救台”，襯托台灣的“國際地位”。2021年1月，時任美國國務卿邁克爾·蓬佩奧（Michael R. Pompeo）宣布解除美台關係中對美國“自我施加限制”，試圖以此解除美國官方與台灣當局的關係束縛。蓬佩奧認為美國政府與世界各地的非官方夥伴保持聯繫，台灣自然也不例外，因此，“美台關係不需要也不應該受到永久性官僚機構自我強加的限制的束縛”。⑥歐盟亦是對一個中國原則進行分裂性認知最大的國際組織，其內部“親台”組織勢力對一個中國原則故意采取官方表態與實踐過程上的分裂。2024年10月22日，歐洲議會通過所謂的“就中華人民共和國對聯合國第2758號決議錯誤解讀及其在台灣周邊持續的軍事挑釁提出聯合動議”，決議案稱“反對中國大陸對聯大2758號進行過度解釋”，并要求聯合國對第2758號決議不持立場。⑦其試圖通過所謂的官方表態，尤其是通過一系列的決議案表決行為來不斷分裂一個中國原則，是對一個中國原則的嚴重解構。



（三）從現實過程和地緣政治蠶食一個中國原則



西方學者對於一個中國存在著意涵上的分裂性認知。將中國大陸的一個中國原則與美、日等定義的一個中國政策差異化理解，將聯合國第2758號決議關於台灣問題的地位界定和一個中國的框架視為一項國際政治的非正式制度。而冷戰時期各方出於地緣政治的需要對一個中國原則的模糊認知為各國在處理台灣問題上留下了靈活空間，但現今這種靈活性在逐漸被打破，模糊性逐漸被清晰。⑧此外，一些學者認為，由於自1949年新中國成立以來并未實際統治和管理過台灣地區，因此從這一視角來看，他們認為大陸的一個中國難以將台灣涵蓋其中。而台灣當局和台灣地區一些學者認為，自1991年國民黨當局放棄“國統綱領”以來，台灣實際上也就放棄了與大陸爭奪一個中國的國際代表權問題。他們認為，從國民黨當局放棄“國統綱領”開始，台灣也就放棄了“奪回”大陸的意圖，而這也恰好消除了兩岸的不可分割性，兩岸也就不存在中國國際代表權的爭議，因為兩岸是兩個不同的“國家”，試圖從法理上來製造“兩國論”。



一些學者從地緣戰略的角度分析，將台灣及周邊海域視為東亞地緣政治衝突的漩渦，認為台灣的地理位置阻擋了中國大陸進入西太平洋公海海域最優路徑，因此大陸才不惜一切地要解決台灣問題。美國和其盟國近年來不斷在雙邊或多邊聲明中炒作台灣議題，強調所謂的“台海局勢穩定的重要性關乎其切身利益”。而美國對台灣當局作出的一系列政治與軍事承諾，也側面反映出美國試圖通過製造兩岸的地緣政治衝突來削弱一個中國原則。日本緊鄰台灣，加之其對台灣長達半個世紀的非法殖民統治，對台灣的地緣政治與安全形勢一直密切關注。在2025年3月“玉山論壇”上，日本 對華強硬派議員古屋圭司拋出狂言稱“台灣有事就是日本有事”，試圖在劍拔弩張的台海局勢上火上澆油。早在21世紀初，日本就試圖通過修改“周邊事態法”來染指台海事務，如今日本一些激進分子更是將台灣視為西太平洋地區權力爭奪的關鍵地帶，將台灣視為關係西南群島安全的首要影響因素。其行為本身就是對一個中國原則的蠶食和破壞。



（四）民進黨當局對聯大第2758號決議的曲解謬讀



民進黨當局在2024年9月聯合國大會辯論期間，再次謬議第2758號決議，認為“該決議衹是將當時蔣介石政權在聯合國的代表權交給了中華人民共和國，而今天的台灣政權已然與蔣介石政權是兩個不同的概念”。此外，民進黨當局還聲稱該決議衹承認了中華人民共和國是中國的唯一合法代表，但沒有注明台灣是中國的一部分，同時決議中也并未明確涉及台灣，因此該決議與台灣申請加入聯合國并不衝突。⑨



此種謬論實際上就是對聯大第2758號決議的一種刻意曲解。首先，民進黨當局故意將台灣從聯大第2758號決議中剝離開來，將現今的台灣政權與蔣介石政權相切割，其目的就在於為今後單獨使用台灣的身份加入聯合國提供藉口。顯然這樣一套說辭是站不住腳的，若民進黨當局認為現今的台灣政權與蔣介石政權沒有關係，那又如何解釋賴清德在2024年10月5日拋出的所謂的“祖國論”。既然民進黨當局認為今天的台灣與蔣介石時期的“中華民國”不同，那為何賴清德要稱“再過幾天，中華民國就要過113歲生日”。顯然，賴清德仍舊認為今天的台灣就是蔣介石政權的延續，因此，聯大第2758號決議作出的將蔣介石代表的“中華民國”驅逐出聯合國的決定亦對今天的台灣當局有效。其次，民進黨當局試圖竭力撇清與大陸的關係，拋出所謂的“兩岸互不隸屬”論等，就是為了今後利用新的身份申請加入聯合國。實際上，賴清德當局既想與蔣介石政權的“中華民國”扯上關係，因為這是今天的台灣當局所謂的“正統地位”的“合法”來源，但又不想和聯大第2758號決議中的“中華民國”沾上關係，因為如果二者有繼承關係，那麼民進黨當局就不能以新的台灣的身份來申請加入聯合國。總的來講，賴清德當局目前對於聯大第2758號決議的回應和謬論本身就是自相矛盾的。



