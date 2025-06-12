唱響千年鄉音：布袋戲傳承人堅守一人一台戲

劉永安在邵陽縣非遺展館開展傳承教學。邵陽縣非物質文化遺產保護中心供圖 中評社北京6月12日電／據人民日報報導，晨光熹微，在湖南邵陽縣九公橋鎮白竹村燕窩嶺，年近八旬的劉永安已在老屋中忙碌起來，準備當天的表演。他身後，古朴的戲箱和各式木偶，無聲地訴說著這門古老藝術經歷的滄桑歲月。



作為國家級非物質文化遺產代表性項目木偶戲（邵陽布袋戲）的代表性傳承人，50年來，劉永安挑著這副承載千年鄉音的行頭，從阡陌縱橫的鄉間出發，踏出一條保護傳承家鄉非遺、擦亮家鄉文化名片的道路。



持之以恒 堅守非遺技藝



在凳子上拴上鑔和鑼鼓，踏進藍印花布圍成的戲台，人與木偶“合為一體”，手腳並用操控木偶，同時完成吹、拉、彈、唱、耍等多項技藝，將說唱與表演融會貫通，將人物的際遇和情感通過木偶活靈活現地表現出來……劉永安即興來了一段布袋戲。



邵陽布袋戲，是一門“一人一台戲”的絕藝，也稱“扁擔戲”或“被窩戲”，多取材於中國民間神話和歷史小說。無論是木偶的唱、表、念、白，還是樂器伴奏，都由一位布袋戲藝人完成，堪稱“一人頂七人”。整個舞台和全部的演出行頭僅用一根扁擔即可挑起。



劉永安是邵陽布袋戲的第十八代傳人，上世紀60年代跟隨叔父挑擔下鄉演出，70年代接過戲擔，開始了走南闖北的江湖生活，足跡遍布湖南、江西、廣西和貴州。



這些年，劉永安一直從事邵陽布袋戲下鄉演出、對外交流等工作，並配合邵陽縣非物質文化遺產保護中心開展傳承教學等活動。



邵陽縣非遺保護中心主任鄧飛介紹，為了更好保護布袋戲這一非遺技藝，中心從多方面採取措施：錄制布袋戲的音視頻；通過進校園、進社區、進景區等方式，推動布袋戲在年輕一代中的傳播，提高社會認知度；在節慶活動中推出布袋戲演出，擴大影響力。

